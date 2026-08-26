Mariano Werner: "Tenemos trabajo que hacer"

Mariano Werner entró a la Copa de Oro de Turismo Carretera y desde San Luis seguramente estrenará nuevo auto. “Hay un montón de posibles candidatos”, manifestó.

El paranaense se metió dentro de los 13 pilotos que disputarán la Copa de Oro.

Mariano Werner cumplió con los objetivos en esta primera parte del campeonato: ingresar a la Copa de Oro y tener la victoria que pide el reglamento deportivo para ser campeón de Turismo Carretera.

El piloto de Ford logró un meritorio 5° puesto este fin de semana en Paraná y de esta manera se aseguró ingresar a la pelea dentro de los 13 pilotos que buscarán ganar el título de TC.

Durante el post carrera, Mariano analizó a sus rivales: “Yo creo que hay un montón de posibles candidatos. Dodge apareció muy contundente acá en Paraná. Tengo trabajo que hacer porque de la marca ha sido (Nicolás) Bonelli el candidato de las últimas cuatro, cinco carreras”.

Al mismo tiempo se refirió al referente de Chevrolet. “Y en el caso de Agustín (Canapino) y Mercedes están bien, tuve la chance de correrlos en la final y están mejor que yo pero sin brillar en el caso nuestro, así que tenemos trabajo que hacer”, señaló el entrerriano.

Mariano Werner palpitó San Luis

Para finalizar, Werner fue consultado sobre un probable cambio de auto previo al inicio del Playoff en San Luis el 13 de septiembre y su respuesta fue clara: “Yo creo que después de esta carrera te diría que sí”.

Werner avanzó a los playoffs como el 5° mejor clasificado con 241,5 puntos. Su equipo, el Fadel Memo Corse Racing, compartió un mensaje en sus redes sociales una vez asegurada la clasificación: “Cerramos un gran fin de semana, de locales, con toda nuestra gente. Ahora empieza otro campeonato y ya tenemos la victoria, a pelearla un año más ”.

Los clasificados a la Copa de Oro

Entre los 13 pilotos, hay ocho equipos, siendo el Pradecon Racing el más convocante con cuatro autos: dos Chevrolet (Marcos Landa, Christian Ledesma) y dos Toyota (Matías Rossi y Hernán Palazzo). Le siguen, el Maquin Parts con los Mercedes Benz atendidos por el Prestige Auto Racing de Otto Fritzler y José Manuel Urcera; y el Trotta Racing con los Torino de Facundo Chapur e Ignacio Faín.

Luego están con uno solo el, Galarza Racing (Jonatan Castellano), Canning Motorsports (Agustín Canapino), Fadel Memo Corse (Mariano Werner), Gurí Martínez Competición (Mauricio Lambiris) y el JPG Racing (Juan Pablo Gianini).

Seis de las siete marcas estarán presente en la Copa de Oro. La única ausencia es BMW, que a pesar de la victoria de Julián Santero, no encontró la regularidad necesaria para ingresar.