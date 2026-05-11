Entre Ríos brilló en el Nacional U20 de Atletismo con tres oros

Tres atletas entrerrianos se consagraron campeones nacionales y otros tres lograron subirse al podio en el marco de la 55° edición del Campeonato Nacional U20 de Atletismo, certamen que se desarrolló en el Centro de Educación Física N° 3 “Hugo Mario La Nasa” de Concepción del Uruguay.

En la jornada inaugural, Nicolás Cousillas volvió a demostrar su supremacía en el salto en largo al consagrarse bicampeón nacional con una marca de 7,19 metros. El atleta representante del CEF N° 3 de Concepción del Uruguay dominó ampliamente la competencia, escoltado por Luciano Signorelli, de Chubut, con 6,63 metros, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Galo Godoy, de Tierra del Fuego, con 6,49.

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Otro de los títulos para Entre Ríos llegó gracias a Adrián Viso, quien se quedó con el primer puesto en lanzamiento de jabalina tras alcanzar los 58,96 metros. La medalla de plata fue para Dylan Tevez, de Chaco, con 54,66, y el bronce quedó para Brian Herlein, de La Pampa, con 54,14 metros.

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También hubo festejo para Lucas Miño. El atleta oriundo de La Criolla y representante de la Escuela Municipal de Atletismo de Concordia se consagró campeón nacional en lanzamiento de disco con un registro de 51,21 metros. Lo siguieron Juan Ignacio Acosta, de Córdoba, con 45,94, y Miguel Tadeo, de San Luis, con 42,88. Muy cerca del podio terminó el concordiense Natanael Bazualdo, cuarto con 42,79 metros.

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Otras medallas para la delegación de Entre Ríos que compitió en Concepción del Uruguay

En pruebas combinadas, el paranaense Máximo Vázquez tuvo una sobresaliente actuación al quedarse con la medalla de plata en decatlón tras sumar 6.280 puntos. El campeón fue Manuel Vilela, de Buenos Aires, con 6.389 unidades, y el tercer puesto correspondió a David Vilela, también bonaerense, con 5.341.

Dentro de las diez pruebas del decatlón, Vázquez ganó salto en largo con 6,34 metros y lanzamiento de disco con 36,63. Además, fue segundo en lanzamiento de bala con 11,79 y en jabalina con 45,72, mientras que terminó tercero en salto en alto con 1,79 metros y en salto con garrocha con 3,40.

Quien también se subió al segundo escalón del podio fue Natanael Bazualdo. El concordiense se adjudicó la medalla de plata en la prueba de lanzamiento de bala al finalizar la competencia con un registro de 14.28 metros. El tercer puesto de esta especialidad fue para Lucas Miño, con un marca de 14,22 metros.

Entre las medallas de bronce apareció Julián Cousillas, de Concepción del Uruguay, quien terminó tercero en salto triple con 12,99 metros. El título quedó para el cordobés Santino Boero con 14,06, mientras que el misionero Aarón Fleitas fue segundo con 13,52.

La restante medalla para la delegación entrerriana llegó por intermedio de la concordiense Sofía Stele, quien obtuvo el tercer puesto en salto con garrocha con una marca de 2,80 metros. La prueba fue ganada por Pia Cáceres, de Santa Fe, con 3 metros, mientras que Agustina Viale, de Córdoba, también registró 2,80 y se quedó con la medalla de plata.

A un paso del podio

Natanael Bazualdo también obtuvo un cuarto puesto en lanzamiento de bala con una marca de 14,78 metros, mientras que Diego Siconsky finalizó cuarto en lanzamiento de martillo con 55,47 metros. En esta prueba el campeón fue Gael Cardozo, de Santa Fe, con 61,55; seguido por Francisco Julia, de Córdoba, con 57,89, y Emanuel Quevin, de Buenos Aires, con 57,54.