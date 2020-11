El Facha retornó a barrio San Martín 31 meses después. El goleador es una de las caras nuevas que sumó el plantel de Atlético Paraná, que retomó los entrenamientos con vistas a la reanudación del Torneo Regional Amateur. “Solo restan detalles, pero ya estoy mentalizado en el campeonato”, aclaró el atacante, en diálogo con Ovación.

Ledesma inició 2020 en el norte del país. Compitió en el Torneo Federal A junto al plantel de Central Norte de Salta. El parate de la actividad producido por la pandemia de coronavirus y los regalos que le brindaron la vida lo llevaron a retornar a su ciudad natal.

“Tenía la posibilidad de irme de la ciudad, pero no podría especular con irme a otro lado porque voy a ser papá por segunda vez y porque tengo un montón de cosas en la cabeza. Por eso decicimos con la familia quedarnos en Paraná”, explicó.

Luego agregó: “La idea es radicarme en la ciudad, ya estoy proyectando tanto en lo personal y familiar. Voy a ser papá por segunda vez y se complica irme a jugar a otro lado. Hay muchas cosas que ubico en la balanza y no es una decisión a matar o morir. Por eso no me vuelvo loco con la decisión de quedarme acá, sino que la disfruto”.

La chance de vestir la pilcha del Decano nuevamente le llegó a Nico en el momento indicado. “Le estoy metiendo con todo en Atlético Paraná porque será un lindo torneo. Aparte me motiva mucho jugar por un ascenso. Tiro todo para que nos quedemos en la ciudad”, relató.

Al regresar al estadio Pedro Mutio Ledesma revivió los mejores recuerdos de su vida deportiva. “Cada vez que regresé al club sentí eso”, confesó, con cierto grado de nostalgia. “El campeonato que disputamos en 2014 en el Federal A fue excelente porque lo coronamos con el ascenso. Después en el Nacional B tuve uno de los mejores años en mi carrera futbolística. Son momentos que me marcaron”, resaltó.

Nicolás Ledesma.jpg Nicolás Ledesma fue una de las figuras del paso de Atlético Paraná por la B Nacional

Nico no sólo experimentó un ciclo deportivo exitoso. El entorno de la entidad lo llevó a sentirse parte de la institución. “Tuvimos unos grupos humanos increíbles, era como una familia. Esas cosas buenas que a uno lo llenan tiran mucho más que otras cosas. Por eso me hace bien volver al club y a la ciudad”.

Su tercer proceso en el Rojiblanco se produce en un contexto diferente. “Hubo muchos cambios. Antes el entorno era distinto por lo que significó competir en el Federal A y en la B Nacional. Ahora es distinto, pero el club está mucho más tranquilo a raíz de la pandemia. En el club solamente pueden ingresar los jugadores y el cuerpo técnico. Asimismo me encontré con el grupo y cuerpo técnico con la mejor predisposición. Recién los estoy conociendo, pero demuestran que todos tiran para el mismo lado y están todos comprometidos. Eso es bueno porque quiero pelear por un objetivo ambicioso. Hay buenas vibras y eso me da ganas de formar parte”, resaltó, entusiasmado.

Buscar el salto de categoría es una necesidad para Ledesma, quien remarcó que Atlético Paraná debe competir en otro nivel. “Es una lástima que el club haya descendido. Es un club para que mínimamente, merece competir en el Federal A. La ciudad cuenta con un equipo jugando en Primera División. Sería lindo que cuente con otros representantes compitiendo en distintas categorías”.

El elenco que dirige Hugo Fontana inició esta semana la parte más intensa de la pretemporada. “Estábamos entrenando tres veces por semana, Ahora lo estamos haciendo de lunes a sábado”, informó Nico, quien cuenta los días para volver a lucir la camiseta del Rojiblanco. “Tengo muchas ganas de jugar. Estamos trabajando fuerte, en los entrenamientos me estoy sintiendo cada vez mejor, y eso ayuda para que me vaya sintiendo bien. Tengo unas ganas terribles de jugar un partido. Ya son ocho meses sin jugar un partido oficial”, finalizó.