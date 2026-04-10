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Tarjeteros de Paraná denuncian que el nuevo sistema de estacionamiento no los incluye

Tarjeteros del MTE en alerta. Denuncian que el municipio de Paraná no los tuvo en cuenta en los pliegos de licitación del estacionamiento medido

10 de abril 2026 · 14:12hs
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en alerta. Denuncian que el municipio no los tuvo en cuenta en los pliegos de licitación del estacionamiento medido

UNO/Alan Barbosa

Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en alerta. Denuncian que el municipio no los tuvo en cuenta en los pliegos de licitación del estacionamiento medido

Ante el inminente lanzamiento de lso pliegos de licitación del nuevo servicio para el sistema de estacionamiento medido de Paraná se desata un nuevo conflicto con los tarjeteros. Se consideran exluidos de la elaboración del pliego y las condiciones de contratación y estabilidad laboral.

Los trabajadores nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) quiere saber el rol que ocuparán en la nueva configuración tecnológica y operativa del servicio. El secretario Kevin Bolzán presentaría el proyecto a la intendenta Rosario Romero en las próximas horas, sin que los delegados hayan podido acceder al texto final. "Se está por presentar el pliego y es una de las condiciones para la implementación. Las empresas y los trabajadores todavía no fueron convocados para que ellos puedan discutir y ser parte", explicó la referente del MTE, Tamara Berales, a APF.

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Se resaltó que unas 180 familias dependen directamente del sistema de tarjetas en las calles y el desembarco de una empresa privada o la digitalización del cobro genera incertidumbre sobre la tarea del tarjetero. Reclaman por la falta de información sobre método de contratación y estabilidad.

"Hubiera tenido que ser al revés: Primero construir una propuesta o una alternativa con los trabajadores y después presentársela a la intendenta. Si no, no hay una incidencia real. Que nos den una reunión porque es ficción que ya está todo 'cocinado'", dijo Berales y adevirtió que no permitirán que la modernización del centro impulsada por el municipio resulte en la exclusión de los trabajadores que sostienen el servicio diariamente.

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