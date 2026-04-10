El Karting Entrerriano pone segunda en Paraná

Este fin de semana el certamen provincial de karting llega a Paraná, donde se espera un centenar de competidores. Este sábado son las pruebas de clasificación.

El Karting Entrerriano disputará este fin de semana la segunda fecha de la temporada kartódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná. Se trata de la fecha que se postergó la semana pasada a raíz de las lluvias.

Las categorías a intervenir en el trazado capitalino serán 150 Mayores B, 150 Master C, 150 Sin Banco, Escuela Light, 150 Promocional, 150 Junior A, 150 Mayores C y 110 Escuela. Se espera un centenar de participantes en dos jornadas que será a todo ruido motor.

Este sábado desde las 10 se iniciarán las pruebas oficiales, mientras que las pruebas clasificatorias se pondrán en marcha desde las 14. Para el domingo la actividad en pista comenzará a partir de las 9 con las series selectivas, mientras que las carreras finales se largarán pasado el mediodía.

Desde el campeonato Entrerriano de Karting informaron que el valor de la entrada general será de 10 mil pesos para mayores, 5 mil pesos para menores y jubilados. En tanto que el valor del estacionamiento tendrá un costo de 4 mil pesos, válido para los dos días.