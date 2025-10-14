Uno Entre Rios | Ovación | Concordia

Atleta de Concordia, que va a representar al país, denunció el robo de sus elementos

Lucas Miño es de Concordia y a fines de octubre representará a Argentina en el Sudamericano U20. Le sustrajeron elementos de competición.

14 de octubre 2025 · 17:16hs
Las zapatillas para lanzar y el disco que le robaron al joven atleta de Concordia.

Las zapatillas para lanzar y el disco que le robaron al joven atleta de Concordia.

Un atleta de Concordia, que está a pocos días de representar a Argentina en el Sudamericano U20 de Atletismo, sufrió el robo de sus elementos de competencia. Se trata de Lucas Miño, quien tenía previsto competir en Lima, Perú del 29 de octubre al 3 de noviembre.

robo atleta
El atleta Lucas Miño sufrió el robo de sus pertenencias.

El atleta Lucas Miño sufrió el robo de sus pertenencias.

En La Criolla le sustrajeron un disco (cuyo costo ronda los 200 dólares), los zapatos utilizados para lanzar (que valen unos 170 dólares), una botella de agua y magnesio que estaban guardados en una mochila identificada con el sello de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo. “Fueron robados de la casa del papá, ubicado en Calle Pública, casa 234”, contó su madre.

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

“Son elementos muy costosos. Quienes lo robaron ni idea tienen de sus usos”, consideró la mujer que hizo público el robo con un posteo en redes sociales que también compartió su hijo, habitual integrante de la delegación que compite representando a la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER).

Las referencias de Lucas Miño

Cabe destacar que Miño es campeón mundial escolar, campeón sudamericano U18 y este año también brilló en el Campeonato Nacional U18 de Atletismo donde volvió a colgarse la medalla del primer puesto. Además, el integrante de la Escuela Municipal de Atletismo, este 2025 fue al Iberoamericano (fue cuarto) y fue campeón en el Nacional U20 de Rosario.

Concordia Lucas Miño La Criolla
Noticias relacionadas
En Concordia, pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos. 

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta.

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

El impacto se dio sobre una de las avenidas de mayor tránsito en Concordia.

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

En la pasada campaña fueron claves los bloqueos en las manzanas a la redonda de los casos positivos. 

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

Ver comentarios

Lo último

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Donald Trump: Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina

Donald Trump: "Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina"

Ultimo Momento
Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Donald Trump: Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina

Donald Trump: "Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina"

El paranaense Santino Jaime debutó con un triunfo en Santa Fe

El paranaense Santino Jaime debutó con un triunfo en Santa Fe

Atleta de Concordia, que va a representar al país, denunció el robo de sus elementos

Atleta de Concordia, que va a representar al país, denunció el robo de sus elementos

Policiales
El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Ovación
Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV

World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

La provincia
Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Dejanos tu comentario