Atleta de Concordia, que va a representar al país, denunció el robo de sus elementos

Lucas Miño es de Concordia y a fines de octubre representará a Argentina en el Sudamericano U20. Le sustrajeron elementos de competición.

Las zapatillas para lanzar y el disco que le robaron al joven atleta de Concordia.

Un atleta de Concordia, que está a pocos días de representar a Argentina en el Sudamericano U20 de Atletismo, sufrió el robo de sus elementos de competencia. Se trata de Lucas Miño, quien tenía previsto competir en Lima, Perú del 29 de octubre al 3 de noviembre.

En La Criolla le sustrajeron un disco (cuyo costo ronda los 200 dólares), los zapatos utilizados para lanzar (que valen unos 170 dólares), una botella de agua y magnesio que estaban guardados en una mochila identificada con el sello de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo. “Fueron robados de la casa del papá, ubicado en Calle Pública, casa 234”, contó su madre.

“Son elementos muy costosos. Quienes lo robaron ni idea tienen de sus usos”, consideró la mujer que hizo público el robo con un posteo en redes sociales que también compartió su hijo, habitual integrante de la delegación que compite representando a la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER).

Las referencias de Lucas Miño

Cabe destacar que Miño es campeón mundial escolar, campeón sudamericano U18 y este año también brilló en el Campeonato Nacional U18 de Atletismo donde volvió a colgarse la medalla del primer puesto. Además, el integrante de la Escuela Municipal de Atletismo, este 2025 fue al Iberoamericano (fue cuarto) y fue campeón en el Nacional U20 de Rosario.