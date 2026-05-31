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Nogoyá: detenidos y secuentro de drogas en tres allanamientos

Desarticularon actividad de narcomenudeo en Nogoyá tras allanamientos simultáneos. Secuestraron drogas, dinero y hay detenidos

31 de mayo 2026 · 12:30hs
Desarticularon actividad de narcomenudeo en Nogoyá tras allanamientos simultáneos. Secuetraron drogas

Desarticularon actividad de narcomenudeo en Nogoyá tras allanamientos simultáneos. Secuetraron drogas, dinero y hay detenidos  
Desarticularon actividad de narcomenudeo en Nogoyá tras allanamientos simultáneos. Secuetraron drogas

Desarticularon actividad de narcomenudeo en Nogoyá tras allanamientos simultáneos. Secuetraron drogas, dinero y hay detenidos  
Desarticularon actividad de narcomenudeo en Nogoyá tras allanamientos simultáneos. Secuetraron drogas

Desarticularon actividad de narcomenudeo en Nogoyá tras allanamientos simultáneos. Secuetraron drogas, dinero y hay detenidos  

Tras una investigación desarrollada por la División Drogas Peligrosas Nogoyá, personal especializado llevó adelante tres allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una presunta actividad vinculada a la comercialización de estupefacientes (narcomenudeo) en la ciudad, obteniendo resultados de significativa relevancia para la causa.

Las medidas judiciales fueron ejecutadas el pasado Sábado 30 de mayo, a partir de las 17:40 hs. y se extendió hasta las 01:00 hs del días de la fecha, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo, con intervención de la Unidad Fiscal en turno y por disposición del Juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo de la doctora María Andrea Cantaberta.

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OPERATI

Para concretar los procedimientos fue necesaria la colaboración de Personal de las Divisiones Drogas Peligrosas Diamante y Rosario del Tala, junto al apoyo operativo de los Grupos Especiales de ambas Departamentales, conformando un importante despliegue coordinado para garantizar el éxito de las medidas.

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Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron un trozo de cocaína tipo ladrillo, con un peso de 277.1 grs., además de más de 624,3 gramos de marihuana, sustancias que, por sus características y cantidad, representan un importante golpe a la comercialización de drogas a pequeña escala. Asimismo, se incautaron 10 teléfonos celulares, dinero en efectivo $ 1.075.470 en moneda nacional y 34 USD, una balanza digital, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, un motovehículo y otros objetos de interés para la investigación.

OPERAT

En el marco del operativo fueron detenidas e incomunicadas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, de 47,44,26 y 20 años de edad quienes quedaron a disposición de la Justicia, mientras que otras personas fueron identificadas durante el desarrollo de las diligencias.

Nogoyá detenidos Drogas Allanamientos narcomenudeo
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