Arranca el Torneo Oficial 2026 de la APV con 13 equipos

Unión Agrarios y Alumni abren la temporada del torneo en Primera División Masculina en Cerrito. El partido es a las 20.30.

El vóleibol paranaense levanta el telón de una nueva temporada con ilusiones renovadas, crecimiento sostenido y una fuerte apuesta al desarrollo integral de la disciplina. Este domingo se pondrá en marcha el Torneo Oficial 2026 de la división Mayor masculina de la Asociación Paranaense de Vóleibol (APV), con epicentro en Cerrito, una plaza histórica dentro del mapa deportivo entrerriano.

La jornada inaugural tendrá como protagonista a Unión Agrarios Cerrito, que desde las 20.30 recibirá a Alumni de Paraná en el gimnasio ubicado en Florida 120, en Paraná Campaña. El conjunto local buscará hacerse fuerte ante su gente en un escenario que promete buen marco de público, en lo que será además el regreso de Miguel Grandoli a la conducción técnica del equipo cerritense. Del otro lado estará el Azulgrana paranaense, que llega con energías renovadas y una base rejuvenecida tras un proceso de incorporación de jóvenes talentos a lo largo de la pretemporada.

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Un torneo en expansión

El certamen 2026 refleja el buen presente que atraviesa el vóleibol masculino en la región. Impulsado por destacadas participaciones en competencias nacionales, el crecimiento de la disciplina se traduce en una mayor cantidad de equipos y en un nivel competitivo en constante evolución.

Experiencias recientes como las de Paraná Rowing y Echagüe en la Liga Nacional, sumadas a la participación de Paracao en la Liga Federal, fortalecieron la estructura deportiva y motivaron a nuevas instituciones a sumarse al ámbito local. En este contexto, el torneo contará con 13 equipos, consolidando una base sólida y diversa.

El campeón vigente, Paracao Azul, y el subcampeón, Echagüe, volverán a ser protagonistas, junto a otros siete equipos que formaron parte de la edición 2025. A ellos se agregarán dos conjuntos provenientes de la categoría Promocional Mayor, además de tres nuevas incorporaciones que representan a Paraná, Crespo y Oro Verde. La única ausencia será la de Viale Vóley.

Los protagonistas

La nómina de participantes refleja la amplitud territorial del certamen. Por la capital entrerriana competirán Alumni, Echagüe, Estudiantes, Paracao Azul, Paracao Amarillo, Paraná Central y Paraná Rowing. También estarán presentes la Escuela Municipal de Crespo, María Grande y Oro Verde, junto a Recreativo Libertador y la Universidad Adventista del Plata, ambos de Libertador San Martín, además del anfitrión Unión Agrarios Cerrito.

Semillero en movimiento

En paralelo al inicio de la competencia mayor, el vóleibol también vivirá un momento especial con el desarrollo del primer Encuentro de Minivóleibol del año. La actividad se llevará a cabo este domingo en el estadio Luis Butta de Echagüe, desde las 9.30 hasta las 12.30, y marcará el inicio de un calendario que tendrá 11 fechas, una más que en la temporada anterior.

El encuentro reunirá a 22 delegaciones en una jornada pensada para el disfrute, el aprendizaje y la integración de los más pequeños. Allí, niños y niñas compartirán la pasión por el vóley acompañados por familiares y entrenadores, en un ambiente donde lo formativo está por encima de lo competitivo.

Entre los participantes de Paraná estarán Argentino Juniors, Colegio El Madero, Complejo La Roca, Echagüe, Estudiantes, Libertador San Martín, Neuquén, Paracao, Paraná Rowing —con dos delegaciones—, Patronato, Quique, la Comisión Vecinal San Francisco Javier, Sionista y Universitario Paraná. También dirán presente las Escuelas Municipales de Aldea Brasilera, Colonia Avellaneda, Crespo y Valle María, junto a clubes como Diamantino, Recreativo Libertador y Unión Agrarios Cerrito.

Un presente que invita a soñar

Con una base cada vez más amplia, una estructura competitiva en crecimiento y un fuerte impulso desde las categorías formativas, el vóleibol de la Asociación Paranaense transita un presente auspicioso. El inicio del Torneo Oficial 2026 no solo representa el comienzo de una nueva competencia, sino también la continuidad de un proceso que apunta a consolidar a la disciplina como una de las más dinámicas y convocantes de la región.

La pelota vuelve a volar y, con ella, las expectativas de clubes, jugadores y dirigentes que ven en este nuevo campeonato una oportunidad para seguir construyendo el futuro del vóley entrerriano.