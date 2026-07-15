Con el corazón, Argentina es finalista del Mundial

Argentina derrotó Inglaterra por 2 a 1 y jugará con España la final de la Copa del Mundo. Fernández y Martínez los goles argentinos.

Con los dientes apretados, Argentina iguala con Inglaterra.

Messi jugará su tercera final del mundo con Argentina.

La Selección Argentina volvió a demostrar su carácter competitivo y derrotó 2-1 a Inglaterra en una vibrante semifinal disputada en Atlanta. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni dio vuelta un partido que había comenzado cuesta arriba y aseguró su lugar en la gran final de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a España el próximo domingo a las 16 en Nueva Jersey.

Una vez más, la Albiceleste respondió en el momento de mayor exigencia. Con Lionel Messi como conductor y referente futbolístico, el campeón del mundo mostró personalidad, paciencia y jerarquía para superar a un rival que durante varios pasajes del encuentro complicó con su intensidad y velocidad.

Argentina busca un lugar en la final ante Inglaterra

Scaloni tras la victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"

Desde el pitazo inicial, el partido tuvo todos los condimentos de una semifinal mundialista. Apenas transcurridos dos minutos, una infracción de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson provocó el primer cruce entre futbolistas de ambos equipos, reflejando la tensión que se viviría durante toda la tarde en Atlanta.

Argentina intentó hacerse dueña de la posesión, mientras Inglaterra apostó por la presión alta y las transiciones rápidas encabezadas por Jude Bellingham, Morgan Rogers y Anthony Gordon.

A los 11 minutos, Anderson protagonizó una polémica al impedir deliberadamente la reanudación del juego tras una acción con Enzo Fernández, aunque el árbitro Ismail Elfath decidió no mostrarle la tarjeta amarilla.

Minutos después, Jordan Pickford golpeó innecesariamente a Giuliano Simeone mientras el delantero argentino buscaba recuperar una pelota. La acción generó protestas del banco argentino, pero nuevamente el juez dejó seguir el juego.

Con el correr de los minutos, Inglaterra comenzó a acercarse al arco defendido por Dibu Martínez. A los 19 minutos, el arquero argentino respondió con seguridad para controlar un peligroso centro rasante de Reece James sin ofrecer rebote.

La primera situación realmente clara llegó a los 32 minutos, cuando John Stones ganó de cabeza tras un centro preciso de Declan Rice. El defensor conectó por encima de Lisandro Martínez, pero su remate pasó apenas desviado.

Argentina respondió seis minutos después con un potente disparo de Enzo Fernández desde afuera del área que salió a centímetros del travesaño, generando el primer gran aviso del conjunto nacional.

Durante el primer tiempo, Lionel Messi comenzó a encontrar espacios entre las líneas inglesas. En una de sus clásicas maniobras individuales dejó atrás a Harry Kane y Anthony Gordon antes de ser derribado por Elliot Anderson, quien recibió la primera tarjeta amarilla del partido.

La jugada despertó al equipo argentino, que terminó la primera mitad dominando territorialmente aunque sin lograr romper el cero.

Antes del descanso, Lisandro Martínez fue amonestado por cortar un contragolpe de Morgan Rogers.

El complemento comenzó con una Argentina mucho más agresiva. Apenas al minuto de juego, Julián Álvarez tuvo la oportunidad más clara hasta ese momento. El delantero sacó un potente remate que obligó a una gran intervención de Jordan Pickford y, tras el rebote, volvió a rematar, aunque un defensor inglés alcanzó a desviar el balón al córner.

Sin embargo, el primer festejo fue para Inglaterra. A los 54 minutos, Morgan Rogers envió un preciso centro desde la izquierda y Anthony Gordon apareció a espaldas de Nahuel Molina para conectar en el segundo palo y establecer el 1-0.

El tanto silenció por unos instantes a la parcialidad argentina y obligó al conjunto de Scaloni a redoblar esfuerzos.

Lejos de desordenarse, Argentina mantuvo la calma y siguió buscando el empate.

Enzo Fernández probó desde media distancia a los 60 minutos, aunque el disparo salió desviado.

Pocos minutos después, Giuliano Simeone desperdició una ocasión inmejorable. El delantero quedó mano a mano frente a Pickford, pero demoró demasiado la definición y permitió la recuperación de Djed Spence.

Cuando el encuentro entraba en su tramo decisivo apareció una de las figuras del partido.

A los 85 minutos, Lionel Messi encontró a Enzo Fernández con un pase preciso. El mediocampista controló con la zurda y, sin perder tiempo, sacó un potente derechazo cruzado que dejó sin posibilidades a Jordan Pickford

Lautaro selló la clasificación:el árbitro adicionó nueve minutos y Argentina fue decididamente por la victoria.

En el primer minuto del tiempo agregado llegó el desenlace soñado.

Alexis Mac Allister estrelló un remate en el poste y la jugada continuó. Lionel Messi recuperó la pelota sobre el sector derecho y envió un centro perfecto al segundo palo.

Allí apareció Lautaro Martínez, que anticipó a toda la defensa inglesa y empujó el balón a la red para decretar el 2-1 definitivo.

Fue el gol de la clasificación, el tanto que desató la locura de miles de hinchas argentinos presentes en Atlanta y de millones siguiendo el partido alrededor del mundo.

Más allá de no convertir, Lionel Messi volvió a ser determinante. Participó en la construcción del empate, asistió a Lautaro Martínez en el gol de la victoria y lideró futbolísticamente a un equipo que nunca dejó de creer.

Su influencia volvió a ser decisiva en un partido de máxima exigencia, confirmando su rol de capitán y emblema de esta generación.

La victoria también volvió a destacar el trabajo de Lionel Scaloni. El entrenador consiguió que su equipo mantuviera la serenidad incluso cuando estaba abajo en el marcador y encontró respuestas futbolísticas y emocionales para revertir una semifinal extremadamente complicada.

¡FINAL DEL PARTIDO: ARGENTINA JUGARÁ LA FINAL!

Argentina hace historia.

La Celeste y Blanca volvió a tener una muestra de personalidad para imponerse 2-1 a Inglaterra en Atlanta.

Minuto a minuto

91 MINUTOS: ¡GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ!

Tras un disparo de Mac Allister al palo, Lionel Messi levantó un centro desde el costado derecho y apareció el Toro en el segundo palo para marcar el 2-1 en Atlanta.

¡Adicionaron nueve minutos!

85 MINUTOS: ¡GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ!

El volante recibió un pase de Lionel Messi, acomodó la pelota con zurda y sacudió un derechazo cruzado para vencer a Jordan Pickford en los Estados Unidos.

84 minutos: nueva atajada de Pickford

El arquero volvió a mostrarse seguro para desactivar un ataque de Argentina.

60 minutos: Enzo Fernández intentó desde lejos

El tiro del ex River desde afuera del área se marchó desviado.

57 MINUTOS: ¡GIULIANO SE DEMORÓ Y PERDONÓ A INGLATERRA!

Simeone quedó mano a mano contra Pickford, pero tardó demasiado en la definición y se dejó anticipar por Djed Spence.

54 MINUTOS: ¡GOL DE INGLATERRA!

Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y apareció en el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers para marcar el 1-0 en Atlanta.

54 MINUTOS: ¡GOL DE INGLATERRA!

Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y apareció en el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers para marcar el 1-0 en Atlanta.

50 minutos: Cristian Romero fue amonestado

El zaguero central recibió la amarilla por una falta a Bellingham. También está apercibido Lisandro Martínez desde el primer tiempo.

46 MINUTOS: ¡JULIÁN ÁLVAREZ TUVO LA MÁS CLARA DEL PARTIDO!

La Araña desenfundó un remate que forzó la tapada de Jordan Pickford y, en el rebote, Julián realizó otro disparo que se desvió en un rival al córner.

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

41 minutos: primer amonestado en Argentina

Lisandro Martínez cortó a Morgan Rogers para frenar un contragolpe y se llevó la amarilla.

38 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ ESTUVO A CENTÍMETROS DEL PRIMER GOL!

El hombre del Chelsea realizó un remate a distancia que salió muy cerca del travesaño.

36 minutos: tremenda jugada de Lionel Messi y primer amonestado del partido

La Pulga se desmarcó de Harry Kane y Anthony Gordon en mitad de cancha y fue arrollado por Elliot Anderson, quien se llevó la tarjeta amarilla por la entrada.

32 minutos: la primera llegada fue para Inglaterra

John Stones aprovechó un centro de Declan Rice al corazón del área para imponerse a las espaldas de Lisandro Martínez y resolver con un cabezazo que se fue cerca del arco argentino.

25 minutos: pausa de hidratación en Atlanta

19 minutos: segura respuesta del Dibu Martínez

Emiliano contuvo un centro bajo de Reece James sobre el costado derecho sin dar rebote.

15 minutos: topetazo de Pickford y falta de severidad para Elfath

El arquero inglés golpeó a Giuliano Simeone de manera innecesaria mientras buscaba una pelota para reanudar el juego. A continuación, también le cometieron una falta en el último tercio de la cancha a la Albiceleste, pero el juez dio continuidad.

11 minutos: Elliot Anderson se salvó de la amarilla

El volante inglés quedó en el suelo con Enzo Fernández y no lo dejó reincorporarse en una clara intención para no permitir dejarlo jugar. Sin embargo, Elfath no lo amonestó.

2 minutos: primera falta y pelea entre los jugadores

Una infracción de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson motivó un cruce entre diferentes futbolistas en mitad de cancha.

COMENZÓ EL PARTIDO

La formación de Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El once de Inglaterra vs. Argentina, por el Mundial 2026

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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