El entrerriano Lisandro Martínez, emblema de la ilusión argentina

El defensor entrerriano fue una de las grandes figuras en la clasificación de la Selección a la final. Tras el triunfo destacó la entrega del equipo.

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo tuvo un protagonista con sello entrerriano. Lisandro Martínez, el defensor nacido en Gualeguay, volvió a demostrar toda su jerarquía en una de las noches más importantes del campeonato y, una vez consumado el triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra, dejó un mensaje cargado de emoción, orgullo y sentido de pertenencia.

El zaguero, surgido futbolísticamente en los clubes Libertad y Urquiza de Entre Ríos, fue una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Lionel Scaloni en una semifinal cargada de tensión, intensidad y emoción. Argentina comenzó en desventaja en el segundo tiempo, pero reaccionó con personalidad para dar vuelta el marcador y conseguir un triunfo histórico que la depositó nuevamente en la definición del Mundial que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El entrerriano Lisandro Martínez dejó en claro que "representan a los argentinos"

Finalizado el encuentro, Martínez no ocultó su felicidad por la clasificación y resaltó el valor de la victoria frente a un rival con el peso histórico que representa Inglaterra.

"Lo que hicimos hoy fue historia y un mimo a cada argentino", expresó el defensor, reflejando el sentimiento de un plantel que volvió a responder en un partido de máxima exigencia.

El futbolista del Manchester United destacó que el equipo entendió desde el primer instante la importancia del compromiso.

"Sabíamos la magnitud de este partido y desde el minuto cero lo fuimos a buscar", aseguró el entrerriano, convencido de que la actitud fue una de las claves para alcanzar el objetivo.

Argentina mostró una enorme fortaleza anímica después de quedar abajo en el marcador apenas comenzado el complemento. Lejos de desordenarse, el conjunto nacional mantuvo su identidad futbolística, encontró los espacios para lastimar y terminó revirtiendo el resultado con autoridad.

En ese sentido, Lisandro resumió el espíritu competitivo del plantel con una frase que define la mentalidad de esta generación.

"A los que quieren ganar, siempre se les da el resultado", afirmó.

Una selección que representa al país

Martínez también hizo referencia al fuerte vínculo que existe entre el equipo y los millones de argentinos que acompañan desde cada rincón del país.

"Somos todos argentinos en este momento. Lo que ellos pasan, lo que ellos viven, acá también se siente", manifestó.

El defensor remarcó que esa identificación con la gente se construye desde la entrega permanente dentro del campo de juego.

"Dejamos todo en cada pelota dividida y eso es lo más importante", señaló, resaltando el compromiso colectivo que caracteriza al seleccionado.

Además, consideró que el público encuentra en este grupo de futbolistas una representación genuina de los valores del país.

"La gente se siente identificada", sostuvo, al recordar el recorrido exitoso de una selección que continúa escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol argentino.

El equipo de Lionel Scaloni llegó a este Mundial como campeón vigente de Qatar 2022, bicampeón de América y ganador de la Finalissima, y ahora tendrá la posibilidad de sumar un nuevo título en la máxima competencia del fútbol.

"Estamos a un paso, pero ahora vamos a disfrutar lo que conseguimos", concluyó el defensor.

El entreriano es el alma del festejo argentino

Una vez terminadas las entrevistas y con la clasificación ya asegurada, Lisandro Martínez volvió a mostrar una de las facetas que más lo identifica dentro del grupo: su liderazgo puertas adentro y su permanente entusiasmo.

Mientras el plantel celebraba sobre el césped junto a los miles de hinchas argentinos que colmaron las tribunas, el entrerriano tomó un bombo y comenzó a marcar el ritmo de los festejos, alentando a sus compañeros y contagiendo a todo el estadio.

Con el instrumento en sus manos, Martínez encabezó los cánticos de la delegación argentina, convirtiéndose en uno de los grandes animadores de una celebración que rápidamente dio la vuelta al mundo a través de las imágenes televisivas y las redes sociales.

La escena reflejó el clima que vive esta selección: un grupo unido, comprometido y con un fuerte sentido de pertenencia, donde las figuras también disfrutan como un hincha más.

Para Entre Ríos, la actuación de Lisandro tuvo un valor especial. El defensor volvió a ser protagonista en un encuentro decisivo y ratificó por qué es uno de los referentes de la Scaloneta. Dentro de la cancha aportó firmeza, personalidad y seguridad defensiva; fuera de ella, fue quien marcó el pulso de una celebración inolvidable que ya forma parte de la historia del fútbol argentino.

Ahora, con la ilusión intacta y un país entero detrás, Argentina quedó a un solo partido de conquistar una nueva Copa del Mundo, con un entrerriano como uno de los grandes estandartes de esta generación que no deja de hacer historia.