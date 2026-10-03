SMN: alerta por tormentas para el sabado y pronóstico extendido

El SMN renovó la alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos y se mantiene vigente para los 17 departamentos de la provincia para la jornada del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional SMN renovó la alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos y se mantiene vigente para los 17 departamentos de la provincia para la jornada del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional SMN renovó la alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos y se mantiene vigente para los 17 departamentos de la provincia para la jornada del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional SMN renovó la alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos y se mantiene vigente para los 17 departamentos de la provincia para la jornada del sábado.

El organismo nacional advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

2 OCT | Varias provincias del centro y norte del país se encuentran bajo alerta por tormentas para esta noche y mañana sábado https://t.co/lnQs0v8x0W — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 2, 2026

Estos fenómenos se desarrollarían en el marco del avance de un sistema frontal sobre el centro y norte del país. En Entre Ríos, las condiciones tenderían a desmejorar durante el sábado, mientras el núcleo de mayor inestabilidad avanzaría hacia el Litoral.

El SMN estimó para el área bajo alerta acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían ser superados de manera puntual. La advertencia contempló además la posibilidad de tormentas fuertes, por lo que recomendó mantenerse informado mediante las actualizaciones oficiales.

Pronóstico extendido

Para este sábado, pronóstico para este sábado tormentas fuertes por la mañana chaparrones por la tarde y cielo mayormente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 14 grados de mínima y los 22 grados de máxima y el viento soplar el sudoeste rotando al sudeste.

Para mañana domingo se prevén neblinas y si era mayormente nublado por la mañana por la tarde y parcialmente nublado por la noche las temperaturas experimentarán un breve descenso con 10 grados de mínima y 23 grados de máxima los vientos soplarán del sector.

Este para el lunes se prevén temperaturas de entre 15 y 23. grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector este.

El martes la temperaturas promedio se ubicaron entre los 13 y los 24 grados con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del noreste.

El miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 15 y 23. Y vientos soplando desde el noreste.

El jueves las temperaturas promedio se ubicarán entre los 18 y los 23 grados con cielo, mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector este.

Para el viernes se esperan temperaturas entre 16 y 19 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del sector sur.