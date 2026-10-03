Horóscopo del sábado 3 de octubre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología . Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Cambie de argumentos, su pareja está cansada. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No se deje manipular por las malas compañías. Cuenta con dinero suficiente para permitirse algún capricho. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Ligeros mareos a causa de una deficiente alimentación.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Hoy es un buen día para invitar a su pareja al cine. Se producen muchos gastos, pero también muchos ingresos. Verá con mucha claridad la manera de abordar el trabajo. Cuidado con los posibles resbalones.

Horóscopo

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su autoestima mejora y sus relaciones también. Debe poner sus pagos en concordancia con sus ingresos. Con más organización mejorará su rendimiento profesional. Es saludable caminar, activa su circulación.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Fuera de su ciudad puede obtener nuevos ingresos. Buen día para empezar con los proyectos profesionales. Riesgo de enfriamiento.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Para triunfar en el amor es preciso una mayor entrega. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. Comienza a disfrutar con su actividad laboral. Gozará de buena salud, pero evite las corrientes de aire.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una cita a ciegas se puede convertir en algo más. Su economía se recompone y se estabiliza. Muchas satisfacciones en el trabajo. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Reencuentro casual con un antiguo amor. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Su jefe estará encantado con su trabajo. La moderación es una medicina.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las relaciones de pareja están en buen momento. Tiene más gastos de los que pensaba. Ese trabajo que tanto le agobia está a punto de acabar. No cargue su espalda demasiado, ya empieza a resentirse.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Está presionado por los temas afectivos que debe afrontar. Aparte el dinero de los gastos fijos a primeros de mes. Si está en paro, los astros le ayudarán a encontrar trabajo. Molestias en las articulaciones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Llame a su pareja y propóngale una cita romántica. Buen momento económico para independizarse. En el trabajo, muchos imprevistos y sorpresas. Para sentirse bien debe comenzar por comer mejor.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. Mejore la forma de emplear el dinero. En el trabajo, bien, incluso si decide nuevos rumbos. Encerrarse en casa no ayuda a su ánimo.