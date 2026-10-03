Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del sábado 3 de octubre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

3 de octubre 2026 · 07:19hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco. 

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco. 
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco. 

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco. 

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Cambie de argumentos, su pareja está cansada. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No se deje manipular por las malas compañías. Cuenta con dinero suficiente para permitirse algún capricho. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Ligeros mareos a causa de una deficiente alimentación.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Hoy es un buen día para invitar a su pareja al cine. Se producen muchos gastos, pero también muchos ingresos. Verá con mucha claridad la manera de abordar el trabajo. Cuidado con los posibles resbalones.

Horóscopo

Horóscopo

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su autoestima mejora y sus relaciones también. Debe poner sus pagos en concordancia con sus ingresos. Con más organización mejorará su rendimiento profesional. Es saludable caminar, activa su circulación.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Fuera de su ciudad puede obtener nuevos ingresos. Buen día para empezar con los proyectos profesionales. Riesgo de enfriamiento.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Para triunfar en el amor es preciso una mayor entrega. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. Comienza a disfrutar con su actividad laboral. Gozará de buena salud, pero evite las corrientes de aire.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una cita a ciegas se puede convertir en algo más. Su economía se recompone y se estabiliza. Muchas satisfacciones en el trabajo. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Reencuentro casual con un antiguo amor. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Su jefe estará encantado con su trabajo. La moderación es una medicina.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las relaciones de pareja están en buen momento. Tiene más gastos de los que pensaba. Ese trabajo que tanto le agobia está a punto de acabar. No cargue su espalda demasiado, ya empieza a resentirse.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Está presionado por los temas afectivos que debe afrontar. Aparte el dinero de los gastos fijos a primeros de mes. Si está en paro, los astros le ayudarán a encontrar trabajo. Molestias en las articulaciones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Llame a su pareja y propóngale una cita romántica. Buen momento económico para independizarse. En el trabajo, muchos imprevistos y sorpresas. Para sentirse bien debe comenzar por comer mejor.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. Mejore la forma de emplear el dinero. En el trabajo, bien, incluso si decide nuevos rumbos. Encerrarse en casa no ayuda a su ánimo.

Horóscopo Sábado Signo Astrología zodíaco
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 30 de septiembre de 2026

el horoscopo para este martes 29 de septiembre de 2026

El horóscopo para este martes 29 de septiembre de 2026

el horoscopo para este lunes 28 de septiembre de 2026

El horóscopo para este lunes 28 de septiembre de 2026

el horoscopo para este domingo 27 de septiembre de 2026

El horóscopo para este domingo 27 de septiembre de 2026

Ver comentarios

Lo último

Paraná en el tiempo: una charla para recorrer la historia de la ciudad a través de fotografías

"Paraná en el tiempo": una charla para recorrer la historia de la ciudad a través de fotografías

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

Crespo: violento choque en Ruta 12, tres personas resultaron heridas 

Crespo: violento choque en Ruta 12, tres personas resultaron heridas 

Ultimo Momento
Paraná en el tiempo: una charla para recorrer la historia de la ciudad a través de fotografías

"Paraná en el tiempo": una charla para recorrer la historia de la ciudad a través de fotografías

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

Crespo: violento choque en Ruta 12, tres personas resultaron heridas 

Crespo: violento choque en Ruta 12, tres personas resultaron heridas 

Franco Colapinto largará último por penalización en el GP de Bahréin, Malasia

Franco Colapinto largará último por penalización en el GP de Bahréin, Malasia

Daniel Ruberto reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Daniel Ruberto reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Policiales
Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Miguel Pellegrini fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Susana Altamirano

Miguel Pellegrini fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Susana Altamirano

Un colectivo chocó a un animal en ruta 14 y el chofer resultó ileso

Un colectivo chocó a un animal en ruta 14 y el chofer resultó ileso

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

Daniel Ruberto reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Daniel Ruberto reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

Claves para que el turismo pet friendly sea una experiencia exitosa

Claves para que el turismo pet friendly sea una experiencia exitosa

Todas las Manos: un mural inspirado en la naturaleza se suma a la transformación del Paseo Puerta del Sol

Todas las Manos: un mural inspirado en la naturaleza se suma a la transformación del Paseo Puerta del Sol

Enersa y la Municipalidad coordinan obras de iluminación y energía solar en Paraná

Enersa y la Municipalidad coordinan obras de iluminación y energía solar en Paraná

Dejanos tu comentario