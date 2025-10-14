Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

En la previa a la semifinal de este miércoles ante Colombia por el Mundial Sub 20 en chile; Juan Pablo Sorín, histórico excapitán de la Selección Argentina, le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol. Durante el evento, que se llevó a cabo en el hotel donde se hospeda la Selección, Juampi habló sobre la postura de FIFA contra el racismo y como busca combatirlo con iniciativas y programas de formación.