Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

La Selección Argentina en la previa a la semifinal ante Colombia recibió al ex-capitán del combinado nacional para dar una charla.

14 de octubre 2025 · 19:02hs
Los jugadores de Argentina junto a Sorín.

En la previa a la semifinal de este miércoles ante Colombia por el Mundial Sub 20 en chile; Juan Pablo Sorín, histórico excapitán de la Selección Argentina, le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol. Durante el evento, que se llevó a cabo en el hotel donde se hospeda la Selección, Juampi habló sobre la postura de FIFA contra el racismo y como busca combatirlo con iniciativas y programas de formación.

Sorín forma parte de un panel de exfutbolistas que está compuesto por las siguientes personas: el capitán honorífico George Weah (Liberia), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nigeria), Iván Córdoba (Colombia), Didier Drogba (Costa de Marfil), Khalilou Fadiga (Senegal), Formiga (Brasil), Jessica Houara (Francia), Maia Jackman (Nueva Zelanda), Sun Jihai (RP China), Blaise Matuidi (Francia), Aya Miyama (Japón), Lotta Schelin (Suecia), Briana Scurry (Estados Unidos), Mikaël Silvestre (Francia) y Juan Pablo Sorín (Argentina).

El mismo impulsa la postura global contra el racismo al aportar experiencias personales y liderazgo. A su vez, supervisa las iniciativas en este ámbito y asesora al respecto con base en dicha postura, fomenta la formación en todas las categorías del deporte y permite recabar nuevas ideas.

