Argentina presentó la candidatura regional para el Mundial de Rugby 2035.

Argentina, junto con Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la documentación técnica para avanzar en la candidatura regional a organizar la Rugby World Cup 2035. La propuesta, liderada por la Unión Argentina de Rugby y respaldada por Sudamérica Rugby, cumplió con los requisitos y plazos establecidos por el organismo internacional.

World Rugby tiene previsto anunciar en noviembre de 2027 las sedes de sus Copas del Mundo masculinas de 2035. Antes de esa definición, el proceso contempla el análisis de la documentación presentada, visitas a los estadios y ciudades candidatas y, en mayo de 2027, el anuncio de las sedes preferidas. La decisión final estará a cargo del Consejo de World Rugby.

Argentina y la región avanzan por el Mundial de Rugby 2035

La candidatura establece que, en caso de resultar elegida, los cuatro países recibirán partidos del torneo. La región reúne una población combinada de 283 millones de habitantes y cuenta con economías en crecimiento, una amplia diversidad de paisajes y experiencia en la organización de grandes acontecimientos internacionales, tanto de rugby como de otras disciplinas deportivas, Juegos Olímpicos y eventos multidisciplinarios.

En Argentina, los estadios incluidos en la propuesta son el Monumental y el José Amalfitani, en Buenos Aires; el estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata; el Mario Alberto Kempes, en Córdoba; el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero; el Padre Martearena, en Salta; el Malvinas Argentinas, en Mendoza, y el Gigante de Arroyito, en Rosario. A ellos se suman el Maracaná, de Río de Janeiro, Brasil; el estadio Nacional, de Santiago de Chile, y el estadio Centenario, de Montevideo, Uruguay.

El presidente de la Unión Argentina de Rugby, Félix Páez Molina, destacó que la presentación constituye un paso importante para el rugby argentino y para toda la región. Señaló que la candidatura busca mostrar al mundo la pasión por este deporte, la capacidad organizativa de los países involucrados y el potencial de Sudamérica para albergar un evento de esta magnitud. También remarcó que el proyecto se desarrolla junto con las uniones de la región y Sudamérica Rugby, con el objetivo de que una Rugby World Cup pueda disputarse por primera vez en esta parte del mundo.

En la misma línea, el presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, resaltó el trabajo conjunto de los cuatro países y el respaldo de los gobiernos nacionales, estatales y de las comunidades de rugby. Según expresó, la candidatura apunta a demostrar las condiciones que ofrece la región para recibir el torneo y a saldar una asignatura pendiente con el rugby sudamericano.

La Rugby World Cup es uno de los principales acontecimientos deportivos internacionales y representa una fuente significativa de ingresos y desarrollo para el rugby mundial. La edición de 2023, disputada en Francia, convocó a más de 2,3 millones de espectadores a los estadios y generó 1.330 millones de horas de visualización. El torneo produjo además un superávit récord de 472 millones de libras esterlinas, destinados a la reinversión en el desarrollo del deporte.

El impacto económico también se reflejó en Francia, donde la última edición masculina generó un gasto de 1.800 millones de euros y un beneficio económico neto estimado en 871 millones de euros, además de iniciativas comunitarias y actividades para los aficionados que dejaron efectos más allá de la competencia deportiva.

Para Argentina, la candidatura se apoya además en una extensa tradición mundialista. Los Pumas participaron de todas las ediciones de la Copa del Mundo desde la primera, disputada en 1987, alcanzaron tres semifinales y finalizaron en el tercer puesto en 2007. La eventual llegada del torneo a la región representaría, en ese contexto, la posibilidad de