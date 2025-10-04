Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina le ganó a Italia y terminó con puntaje perfecto

La Selección Argentina Sub 20 le ganó 1-0 a Italia, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la tercera fecha del Grupo D del Mundial.

4 de octubre 2025 · 22:16hs
Prensa AFA

La Selección Argentina Sub 20 le ganó 1-0 a Italia, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino. El defensor Dylan Gorosito rompió el cero a los 30 minutos del complemento

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El triunfo de la Argentina

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D. Ya en octavos de final, la Albiceleste jugará el próximo miércoles a las 16.30 en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica, los tres mejores terceros que podrían ser rivales de Argentina.

Por su parte, los de Carmine Nunziata culminaron en el segundo lugar del Grupo D con 4 puntos y, en octavos de final, enfrentará al ganador del Grupo E el jueves a las 16.30 horas en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago.

