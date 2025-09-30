Uno Entre Rios | Ovación | Simone Biles

Simone Biles llegará a Argentina

Entre el miércoles 8 y jueves 9 de octubre, Simone Biles estará en Buenos Aires, brindando charlas motivacionales y clínicas de gimnasia.

30 de septiembre 2025 · 17:46hs
Simone Biles lleva ganadas 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales.

Simone Biles lleva ganadas 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales.

La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir a la estadounidense Simone Biles, múltiple campeona olímpica y mundial de gimnasia artística, quien visitará por primera vez la ciudad en octubre. La galardonada gimnasta compartirá su experiencia deportiva con un mensaje de superación, resiliencia y liderazgo, dirigido a jóvenes atletas y al público en general.

Con 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales, Biles no sólo se consolidó como una leyenda del deporte, sino también como un referente global en la defensa de la salud mental y el bienestar de los atletas.

¿Qué hará Simone Biles en Buenos Aires?

Su llegada se enmarca en la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, lo que resalta la importancia de este acontecimiento. El miércoles 8 de octubre a las 10 horas, Biles ofrecerá en la Sede de Gobierno de la Ciudad la charla motivacional titulada “El poder de creer”. Al día siguiente, el jueves 9, alas 17 horas, encabezará junto a su entrenador una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico de Villa Soldati, legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Esta actividad estará dirigida a jóvenes talentos locales, quienes tendrán la oportunidad única de aprender de la atleta más laureada de la historia.

La participación en ambas actividades será gratuita pero con cupo limitado. Para asistir a la charla se deberá enviar un correo a [email protected], mientras que para la clínica en el Parque Olímpico habrá que inscribirse a través de [email protected]. En ambos casos, el envío del mail no garantiza el acceso: los organizadores confirmarán la asistencia mediante una invitación posterior.

