Uno Entre Rios | Economia | Combustibles

Continúa en baja la venta de combustibles en la Argentina

La Secretaría de Energía de la Nación informó que la venta de combustibles cayó 2,9% respecto del mes julio. La demanda interanual subió un 0,4%.

29 de septiembre 2025 · 18:27hs
Se desploma la venta de combustibles en la Argentina.

Se desploma la venta de combustibles en la Argentina.

La venta de combustible al público en todo el país alcanzó los 1.420.350 metros cúbicos, lo que representa una variación positiva del 0,4% en comparación con el mismo mes de 2024. Sin embargo, el total vendido mostró una caída del 2,9% respecto al mes anterior, julio de 2025, según un informe de la consultora Politikon Chaco.

LEER MÁS: Quinto aumento del mes en Shell y nueva suba de precios en YPF

La caída en la venta de los combustibles

A nivel provincial, ocho de las 24 jurisdicciones del país presentaron subas interanuales, lideradas por Santiago del Estero (+10,6%), Buenos Aires (+7,0%) y San Juan (+6,8%).

Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

El grupo AcelorMittal definió un nuevo cronograma de suspensiones en la planta  Acindar de Villa Constitución, Santa Fe. Detiene la producción de laminados

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

Por el contrario, 16 distritos registraron caídas en sus ventas, con los descensos más pronunciados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-11,7%), Misiones (-10,6%) y Santa Cruz (-6,5%).

Del total comercializado a nivel nacional, el 56% correspondió a naftas y el 44% a gasoil.

Más datos

Las ventas de naftas exhibieron un incremento interanual del 3%, impulsado principalmente por el segmento premium que creció un 15,6%, mientras que la súper retrocedió un 0,9%.

En contraste, las ventas de gasoil cayeron un 2,7% interanual. Dentro de este último, el gasoil premium registró un alza del 10% y el común una baja del 9,3%.

En cuanto a la participación por empresas, YPF mantuvo el primer lugar con el 55,1% del mercado y un crecimiento del 4,9% interanual, seguida por Shell, que concentró el 22,6% pero registró una caída del 7,6%.

La información se desprende de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Combustibles Argentina
Noticias relacionadas
ARCA definió cuánto dinero se puede retirar en cajeros automáticos.

ARCA definió cuánto dinero se puede retirar en cajeros automáticos

Un relevamiento nacional analizó el rumbo político y económico y las emociones generadas por  Javier Milei. Entre la Esperanza y la Decepción.

Sólo 3 de 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político económico

La fábrica de galletitas Tía Maruca cerró su planta de Chascomús y echó a todos sus trabajadores que denuncian vaciamiento

Cerró Tía Maruca y despidió a sus obreros

Cada vez más difícil de consumir carne vacuna. Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes, advierte  escenario incierto ante bajo consumo 

Carne: ¿Por qué el asado es más caro en Argentina que en París?

Ver comentarios

Lo último

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Ultimo Momento
Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

Policiales
Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Ovación
¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

Newells y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

Newell's y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Golpe a la barra de Newells: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Golpe a la barra de Newell's: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

La provincia
¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos no son sujetos de derechos

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos "no son sujetos de derechos"

Entre Ríos: martes con nubosidad variable y buen tiempo

Entre Ríos: martes con nubosidad variable y buen tiempo

El consumo de cerveza cayó 30% y no logra recuperar la demanda previo al 2020

El consumo de cerveza cayó 30% y no logra recuperar la demanda previo al 2020

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Dejanos tu comentario