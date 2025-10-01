Quini 6: un ganador en Santa Fe se llevó 650 millones pesos

Se llevó a cabo el sorteo N° 3.309 del Quini 6 , el popular juego de azar que cada semana reparte millones en premios en toda la Argentina. Un nuevo millonario.

Este miércoles se llevó a cabo el sorteo N° 3.309 del Quini 6 , el popular juego de azar que cada semana reparte millones en premios en toda la Argentina. En esta oportunidad, uno de los pozos más importantes fue adjudicado en la provincia de Santa Fe, mientras que otros premios millonarios quedaron vacantes y se acumulan para el próximo sorteo.

Los números sorteados fueron: 25 - 08 - 36 - 32 - 31 - 30

El pozo quedó vacante, por lo que más de 973 millones pesos se acumulan para la próxima jugada.

La Segunda

Números: 27 - 03 - 18 - 08 - 01 - 20

Aquí sí hubo suerte. Un afortunado apostador de la localidad santafesina de Rufino acertó los seis números y se llevó 650 millones pesos. El ganador se convierte en uno de los nuevos millonarios del país gracias al Quini 6.

La Revancha

Números: 31 - 25 - 20 - 22 - 17 - 29

El pozo también quedó vacante. Con más de 2.051 millones pesos, este premio se perfila como el más atractivo del próximo sorteo.

Siempre Sale

Números: 43 - 20 - 42 - 28 - 07 - 39

En esta modalidad, hubo 7 ganadores con 5 aciertos, quienes se llevarán más de 34 millones de pesos cada uno.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de tipo “poceado”, lo que significa que los premios se calculan en función de un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se juega en todo el país desde 1988, consolidándose como uno de los juegos favoritos de los argentinos.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos y están compuestos por distintas modalidades: Tradicional, La Segunda, La Revancha y Siempre Sale, lo que permite múltiples chances de ganar.

Próximo sorteo

Con varios pozos vacantes, el próximo sorteo promete repartir cifras aún más millonarias. ¿Será esta tu oportunidad de convertirte en el próximo ganador?