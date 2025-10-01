Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció a la Argentina con la calificación TIER ONE en el TIP Report 2025.

Argentina fue reconocida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la máxima calificación internacional (TIER ONE) en el TIP Report 2025 sobre trata de personas , que evalúa los esfuerzos de los Estados en materia de prevención, persecución, protección y sanción del delito.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció a Argentina con la calificación TIER ONE en el TIP Report 2025. Este logro es resultado del trabajo sostenido del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual y las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la conducción de la Ministra Patricia Bullrich.

La calificación TIER ONE refleja el compromiso del Estado argentino con la defensa de la dignidad, la integridad y la libertad de las personas, y posiciona a nuestro país en el máximo estándar internacional en la lucha contra este delito.

Con hechos y resultados, Argentina demuestra que la trata se combate con decisión, coordinación y firmeza.

Rescate en Santa Fe

El último caso registrado es una historia estremeció a los vecinos de Santa Fe en la última semana al conocerse públicamente que una adolescente de 16 años y su beba de 11 meses lograron huir de su captor al subir a un colectivo. Fueron asistidas por una vecina, quien encontró a la joven en estado de shock, y las llevo a su vivienda, donde las alimentó y les dio cobijo hasta que denunciaron el asunto ante la policía.

Según la propia mujer que las asistió, la menor le precisó que huían de su pareja, de 19 años, quien la tenía secuestrada con su bebé desde hacía cinco años. Lograron escapar en un momento que el hombre salió a comprar algo y dejó la puerta abierta.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de la situación, confirmó que ambas se encuentran fuera de peligro físico y bajo resguardo provincial.

Un operativo de la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda de barrio El Abasto, señalada como el lugar donde la joven habría permanecido encerrada desde los 11 años junto a su beba.

Allí fueron detenidas tres personas, entre ellas quien habría sido la pareja de la adolescente. Las primeras líneas de investigación sostienen que la víctima habría sido forzada a prostituirse por parte de su captor.