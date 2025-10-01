Uno Entre Rios | El País | Argentina

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció a la Argentina con la calificación TIER ONE en el TIP Report 2025.

1 de octubre 2025 · 07:42hs
Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

Argentina fue reconocida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la máxima calificación internacional (TIER ONE) en el TIP Report 2025 sobre trata de personas, que evalúa los esfuerzos de los Estados en materia de prevención, persecución, protección y sanción del delito.

Reconocimiento argentino

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció a Argentina con la calificación TIER ONE en el TIP Report 2025. Este logro es resultado del trabajo sostenido del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual y las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la conducción de la Ministra Patricia Bullrich.

caida del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Simone Biles lleva ganadas 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales.

Simone Biles llegará a Argentina

LEER MÁS: Trata de personas: de 1.804 denuncias a la línea 145, 41 fueron de Entre Ríos

La calificación TIER ONE refleja el compromiso del Estado argentino con la defensa de la dignidad, la integridad y la libertad de las personas, y posiciona a nuestro país en el máximo estándar internacional en la lucha contra este delito.

Con hechos y resultados, Argentina demuestra que la trata se combate con decisión, coordinación y firmeza.

Rescate en Santa Fe

El último caso registrado es una historia estremeció a los vecinos de Santa Fe en la última semana al conocerse públicamente que una adolescente de 16 años y su beba de 11 meses lograron huir de su captor al subir a un colectivo. Fueron asistidas por una vecina, quien encontró a la joven en estado de shock, y las llevo a su vivienda, donde las alimentó y les dio cobijo hasta que denunciaron el asunto ante la policía.

Según la propia mujer que las asistió, la menor le precisó que huían de su pareja, de 19 años, quien la tenía secuestrada con su bebé desde hacía cinco años. Lograron escapar en un momento que el hombre salió a comprar algo y dejó la puerta abierta.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de la situación, confirmó que ambas se encuentran fuera de peligro físico y bajo resguardo provincial.

Un operativo de la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda de barrio El Abasto, señalada como el lugar donde la joven habría permanecido encerrada desde los 11 años junto a su beba.

Allí fueron detenidas tres personas, entre ellas quien habría sido la pareja de la adolescente. Las primeras líneas de investigación sostienen que la víctima habría sido forzada a prostituirse por parte de su captor.

Argentina Trata de personas Reconocimiento
Noticias relacionadas
Se desploma la venta de combustibles en la Argentina.

Continúa en baja la venta de combustibles en la Argentina

Argentina hace su presentación ante Chile.

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Cada vez más difícil de consumir carne vacuna. Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes, advierte  escenario incierto ante bajo consumo 

Carne: ¿Por qué el asado es más caro en Argentina que en París?

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Ver comentarios

Lo último

Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

$LIBRA: Karina Milei volvió a faltar a la comisión de Diputados y piden que la Justicia la obligue a ir

$LIBRA: Karina Milei volvió a faltar a la comisión de Diputados y piden que la Justicia la obligue a ir

Ultimo Momento
Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

$LIBRA: Karina Milei volvió a faltar a la comisión de Diputados y piden que la Justicia la obligue a ir

$LIBRA: Karina Milei volvió a faltar a la comisión de Diputados y piden que la Justicia la obligue a ir

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

El horóscopo para este miércoles 1° de octubre de 2025

El horóscopo para este miércoles 1° de octubre de 2025

Policiales
De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Ovación
Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Newells y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Newell's y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

Superávit récord en el balance de Boca

Superávit récord en el balance de Boca

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

La provincia
Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Dejanos tu comentario