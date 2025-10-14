Argentina le gana a Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026

La Selección Argentina juega ante el conjunto caribeño, un rival contra el que jamás se midió. Lionel Messi está desde el arranque.

Con el regreso de Lionel Messi y un debut, Argentina se prueba ante Puerto Rico. La Albiceleste continúa con su puesta a punto de cara a la Copa del Mundo con un enfrentamiento ante los Huracanes Azules. Están 2 a 0.

Argentina juega ante Puerto Rico en su segundo amistoso en Miami

Tras una notable jugada asociativa, Lionel Messi pinchó la pelota por encima de la defensa y Gonzalo Montiel impactó de primera para concretar el 2-0.

17 minutos: fuerte infracción de Rodrigo De Paul

El Motorcito quedó enojado por una infracción anterior y le cometió falta a Ricardo Rivera.

13 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Luego de que Lionel Messi estrellara un remate en el travesaño, Nicolás González agarró el rebote. Alexis Mac Allister desvió su remate de cabeza y marcó el 1-0.

12 minutos: Argentina monopoliza la pelota

Puerto Rico se plantó en su propio campo y la selección albiceleste controla el juego.

7 minutos: ¡Tapadón del Dibu Martínez!

Leandro Antonetti pateó desde atrás de mitad de la cancha y obligó al arquero argentino a realizar un notable esfuerzo.

2 minutos: primera llegada de Argentina

El combinado de Lionel Scaloni domina la posesión de la pelota y, tras una buena asociación de pases, Giovani Lo Celso quedó solo en el punto de penal, pero su disparo fue impreciso.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Argentina y Puerto Rico se enfrentan en un duelo amistoso en el Chase Stadium, de Miami. Armando Villarreal (Estados Unidos) es el árbitro principal.

Formación de Argentina

Titulares

(23) Emiliano Martínez

(4) Gonzalo Montiel

(2) Leonardo Balerdi

(19) Nicolás Otamendi

(15) Nicolás González

(17) Giuliano Simeone

(7) Rodrigo De Paul

(20) Alexis Mac Allister

(11) Giovani Lo Celso

(10) Lionel Messi

(16) José Manuel López

Suplentes

(1) Facundo Cambeses

(12) Gerónimo Rulli

(3) Nicolás Tagliafico

(6) Marcos Senesi

(25) Lautaro Rivero

(26) Nahuel Molina

(5) Leandro Paredes

(14) Aníbal Moreno

(18) Nicolás Paz

(9) Julián Álvarez

(22) Lautaro Martínez

Entrenador: Lionel Scaloni

Posible formación de Puerto Rico

Titulares

(1) Sebastian Cutler

(2) Nicolás Cardona

(3) Giovanni Calderón

(20) Sidney Paris

(16) Roberto Ydrach

(23) Steven Echevarria

(8) Isaac Angking

(7) Wilfredo Rivera

(9) Ricardo Rivera

(10) Jeremy de Leon

(11) Leandro Antonetti

Entrenador: Charlie Trout