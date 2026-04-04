Barcelona venció 2 a 1 a Atlético de Madrid en un partido en el que Giuliano Simeone marcó el gol del Colchonero y Nicolás González, con la difícil tarea de defender a Lamine Yamal, se fue expulsado antes del término del primer tiempo. Con este resultado los de Hansi Flick estiran la ventaja a siete puntos respecto del Real Madrid y cosechan 76 unidades.
Barcelona le ganó al Atlético de Madrid sobre el final previo al cruce por Champions
Barcelona venció 2 a 1 a Atlético de Madrid en un partido en el que Giuliano Simeone marcó el gol del Colchonero y Nicolás González se fue expulsado.
4 de abril 2026 · 18:57hs
En otra hoja más en la historia entre dos de los más grandes de España, los cules se recompusieron tras haber quedado eliminados de la Copa del Rey contra los de Diego Simeone. Este miércoles se medirán en la ida de los cuartos de final de la Champions League.