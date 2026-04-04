Barcelona le ganó al Atlético de Madrid sobre el final previo al cruce por Champions

Barcelona venció 2 a 1 a Atlético de Madrid en un partido en el que Giuliano Simeone marcó el gol del Colchonero y Nicolás González se fue expulsado.

Barcelona venció 2 a 1 a Atlético de Madrid en un partido en el que Giuliano Simeone marcó el gol del Colchonero y Nicolás González, con la difícil tarea de defender a Lamine Yamal, se fue expulsado antes del término del primer tiempo. Con este resultado los de Hansi Flick estiran la ventaja a siete puntos respecto del Real Madrid y cosechan 76 unidades.