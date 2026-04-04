Dolor en Chajarí por un nuevo suicidio

Una abogada de 42 años fue hallada sin vida este sábado en su casa, en Chajarí. Todo apunta a una autodeterminación. Días atrás se quitó la vida una policía

Una abogada de 42 años fue hallada sin vida este sábado en su casa. Todo apunta a una autodeterminación. Días atrás una joven policía se quitó la vida.

Una abogada de 42 años fue hallada sin vida este sábado en su casa. Todo apunta a una autodeterminación. Días atrás una joven policía se quitó la vida.

La palabra suicidio volvió a oírse este sábado en la localidad de Chajarí. La noticia vuelve a visibilizar un grave problema de salud mental y emocional en la provincia. Días atrás, la localidad del departamento Federación fue noticia por la muerte por autodeterminación de una joven agente de policía.

Según informaron medios locales, vecinos de la zona de calle 3 de Febrero, entre Avenida Belgrano y Bolívar dieron aviso este sábado a las autoridades policiales ante el olor nauseabundo que emanaba de una vivienda. Personal de la Comisaría N° 1 ingresó por el fondo de la casa y halló el cuerpo sin vida de la una mujer de 42 años que ejercía la abogacía.

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El cuerpo de una abogada de 42 años se encontraba en avanzado estado de descomposición. La situación fue advertida por los vecinos, frente al olor que emanaba desde el lugar. Tras ser alertado, personal policial llegó hasta el lugar y pudo corroborar el hecho, convocando luego a los familiares y a las autoridades competentes.

En el lugar trabajaron el médico policial, policía Científica y la Fiscal en turno, y Bomberos Voluntarios con trajes de protección biológica. Se presume que el deceso por presunta autodeterminación habría ocurrido al menos 5 días atrás.

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Comunicate al 135

El suicidio es un problema de salud pública. Nos puede atravesar a todos, en cualquier momento de la vida. Está vinculado al sufrimiento, y por eso no tiene una única causa. Por su alcance, prevenir requiere del compromiso de todos: del sistema de salud, de las escuelas, de las familias, de los medios de comunicación y de cada uno de nosotros.

Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, pedí ayuda. Llama al 135 La línea es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas o acercate al centro de salud más cercano.