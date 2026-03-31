Argentina goleó a Zambia en La Bombonera y se despidió del público antes del Mundial 2026

Argentina cerró su preparación en el país con una sólida goleada 5-0 ante Zambia en La Bombonera, en un amistoso que dejó grandes sensaciones.

La Selección Argentina cerró su preparación en el país con una actuación convincente y goleó 5 a 0 a Zambia en un amistoso internacional disputado en La Bombonera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró solidez, contundencia y momentos de alto vuelo futbolístico en su despedida ante el público argentino antes del Mundial 2026.

Julián Álvarez inició la cuenta con un pase gol del 10 a los tres minutos de juego. Sobre el final del primer tiempo, la Pulga recibió un pase de la Araña, se desmarcó de un rival y construyó una pared con Alexis Mac Allister para convertir el 2-0. Ya en el complemento, Otamendi se hizo cargo de una pena máxima provocada por una falta a Thiago Almada en el área, Chanda convirtió 4-0 y Valentín Barco le bajó la persiana al resultado en la última jugada del encuentro.

Triunfo ante la Sub 20 de Argentina y liberados hasta el lunes

De esta manera, el campeón del mundo se despidió con pleno de victorias, luego de lo que había sido el ajustado triunfo 2-1 ante Mauritania el último viernes en la cancha de Boca Juniors. Además, la Celeste y Blanca disputó este fin de semana un partido contra un combinado de la Sub 20 en el predio de Ezeiza para darles rodaje a los diferentes convocados de esta nómina.

La mala noticia de esta fecha FIFA fue la sensible baja de Joaquín Panichelli por lesión. El delantero competía por un lugar en la Copa del Mundo, pero la rotura de ligamentos cruzados sufrida en la rodilla derecha lo descartó por completo con vistas a una agenda que reencontrará a la Selección en los días previos a la cita.

Se especula que Argentina podría tener dos amistosos en la antesala al Mundial, pero esos juegos de preparación serán justo antes de la Copa del Mundo y con el plantel ya cerrado de cara al debut en el certamen más importante de selecciones.

Un arranque demoledor

Argentina golpeó de entrada. A los 4 minutos, Julián Álvarez abrió el marcador tras una asistencia precisa de Messi, en una jugada que evidenció la conexión entre ambos. Con la ventaja temprana, la Albiceleste manejó los tiempos del partido y controló los intentos de reacción de Zambia.

Si bien hubo algunos pasajes de imprecisiones en la mitad de la primera etapa, el equipo nacional nunca perdió el dominio. La visita apenas inquietó con un remate lejano de Albert Kangwanda que no generó peligro.

La obra de arte de Messi

A los 43 minutos llegó el momento más destacado de la noche. Messi construyó una jugada brillante: combinación con Álvarez, pared con Alexis Mac Allister y definición cruzada para el 2-0. Un gol de colección que despertó la ovación cerrada de todo el estadio.

Ese tanto terminó de quebrar el encuentro antes del descanso y reflejó la diferencia de jerarquía entre ambos equipos.

Control, cambios y más goles

En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad. A los 49 minutos, Nicolás Otamendi amplió de penal tras una infracción sobre Thiago Almada.

Con el resultado prácticamente definido, Scaloni movió el banco y comenzó a rotar el equipo: ingresaron nombres como Rodrigo De Paul, Valentín Barco y Nicolás González, además del cambio de arquero que permitió el ingreso de Juan Musso por Emiliano Martínez.

El cuarto gol llegó a los 67 minutos, tras un infortunio de Dominic Chanda, que convirtió en contra de su propia valla.

El broche de Barco para una noche perfecta

Cuando el partido se moría y la goleada ya estaba consumada, apareció el cierre ideal. En los minutos finales, Valentín Barco coronó la noche con el quinto gol, definiendo una gran jugada colectiva para sellar el 5-0 definitivo y desatar un nuevo festejo en las tribunas.

El tanto del joven lateral-volante no solo decoró el resultado, sino que confirmó la profundidad del plantel y las variantes que maneja el cuerpo técnico de cara a la cita mundialista.

Seguridad defensiva y respuestas del Dibu

Más allá del dominio argentino, Zambia tuvo una chance clara en el segundo tiempo que encontró una gran respuesta de Emiliano Martínez. El arquero resolvió con reflejos un remate dentro del área y mantuvo el arco en cero.

Ese tipo de intervenciones sostuvo la solidez defensiva de un equipo que prácticamente no sufrió en toda la noche.

Una despedida con buenas sensaciones

En los minutos finales, Argentina reguló energías, hizo circular la pelota y dejó correr el reloj ante un rival ya resignado. El pitazo final marcó el cierre de la preparación en suelo argentino y desató el reconocimiento del público.

La Albiceleste se despidió con una actuación convincente, goles, variantes y una identidad de juego clara. El equipo de Scaloni viajará al Mundial 2026 con confianza, respaldado por su jerarquía individual y funcionamiento colectivo.

Una noche redonda en La Boca que alimenta la ilusión de todo un país.

¡FORMACIÓN DE ARGENTINA!

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

¡Formación de Zambia!

Willard Mwanza; Dominic Chanda, Obino Chisala, Frederick Mwimanzi y Wilson Chisala; Given Kalusa, Albert Kangwanda, David Simukonda, Fashion Sakala y Kingstone Mutandwa. DT: Moses Sichone.