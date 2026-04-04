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Federación: investigan muerte de adolescente discapacitada

Ordenan autopsia a una menor para saber cómo falleció. Habría permanecido varios días sin vida en un domicilio de Federación. Detienen a los padres

4 de abril 2026 · 10:06hs
Ordenan autopsia a una menor discapacitada para saber cómo falleció. Habría permanecido varios días sin vida en un domicilio de Federación. Detienen a los padres

Ordenan autopsia a una menor discapacitada para saber cómo falleció. Habría permanecido varios días sin vida en un domicilio de Federación. Detienen a los padres
Ordenan autopsia a una menor discapacitada para saber cómo falleció. Habría permanecido varios días sin vida en un domicilio de Federación. Detienen a los padres

Ordenan autopsia a una menor discapacitada para saber cómo falleció. Habría permanecido varios días sin vida en un domicilio de Federación. Detienen a los padres

La Justicia de Federación investiga las confusas circunstancias en que falleció una adolescente de 15 años con discapacidad, ocurrido en el barrio 58 Viviendas de De Federación.

Según se informó a medios locales, la fiscal que investiga el caso, Josefina Penón, constató el deceso de la menor en el lugar y, de acuerdo a las primeras versiones, la niña llevaba varios días de fallecida en el lugar.

El niño fue traslado al Hospital San Roque de Paraná.

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Tras conocerse el hecho en la ciudad comenzaron a circular varias versiones sobre el deceso de la joven que padecía parálisis cerebral infantil y la desidia que imperaba en su hogar.

Niña fallecida Federación detenidos padres

Sobre el hallazgo del cuerpo se destacaron las contradicciones. Mientras las primeras versiones indicaban que un menor de edad, hermano de la víctima, fue quien encontró la chica muerta, luego circuló que fue el propio padre de la adolescente quien finalmente llamó a la policía, a pesar de haber estado frecuentando la casa en los días previos, ya que la pareja está separada.

Según testimonios recolectados, la madre de la menor continuaba con su rutina diaria mientras el cuerpo de su hija estaba en descomposición sobre una cama, en una las habitaciones de la casa.

En la misma casa también vive otro menor de edad, hermano de la joven fallecida. En tanto, el padre de la adolescente, separado de la madre, vive en otro domicilio pero, en el último período se lo veía entrar y salir de la vivienda con frecuencia.

Niña fallecida Federación detenidos

La persona que se encontraba a cargo del cuidado de la joven, habría manifestado que la menor se encontraba sin signos vitales desde hacía, al menos 48 horas. Esta situación determinaría la detención de los padres bajo la carátula "abandono de persona seguido de muerte".

La fiscal ordenó además la autopsia sobre el cuerpo y demás pericias en el lugar para avanzar en la investigación. Para cumplir con la orden judicial el cuerpo de la niña fue trasladado a la morgue de Concordia.

El resultado de la autopsia será clave para establecer la causa de muerte y las responsabilidades para caratular el hecho. La investigación, liderada por la fiscalía y la Policía Departamental de Federación, se desarrolla bajo completo hermetismo debido a la vulnerabilidad de la víctima y la complejidad del contexto familiar, por lo que las distintas versiones surgidas son todas extraoficiales.

Federación Muerte discapacitada Adolescente
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