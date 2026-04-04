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El Nacional de Clubes de Sóftbol se define este domingo en Paraná

El certamen de Primera de sóftbol tendrá su cierre en el Estadio Nafaldo Cargnel. A pesar de la lluvia se pudo seguir jugando.

4 de abril 2026 · 19:00hs
El certamen de sóftbol se jugará hasta este domingo.

Gentileza APS.

El certamen de sóftbol se jugará hasta este domingo.

El sóftbol argentino vive jornadas intensas en la capital entrerriana con el desarrollo del Campeonato Nacional de Clubes de Lanzamiento Rápido 2026, un certamen que reúne a lo mejor de la disciplina y que, pese a las inclemencias del tiempo, continúa adelante con gran nivel competitivo y organización.

Las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada de ayer obligaron a modificar la planificación inicial de la jornada. Los distintos diamantes de Paraná y la vecina localidad de Oro Verde debieron ser reacondicionados por la organización para garantizar la continuidad del torneo.

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El trabajo del personal fue clave: se realizaron tareas de drenaje, nivelación y acondicionamiento de los campos para que los partidos pudieran disputarse con normalidad a lo largo del día. Con algunos ajustes en la programación, la competencia siguió su curso, demostrando la capacidad de respuesta de la organización ante situaciones adversas.

El certamen de sóftbol se define

El campeonato llegará este domingo a su punto culminante con la disputa de la final de la Zona Campeonato, que tendrá como escenario principal el Estadio Nafaldo Cargnel.

La jornada comenzará desde las 9 con los encuentros de playoff, mientras que el partido decisivo está programado para las 19 en el diamante de la Asociación Paranaense de Sóftbol. En caso de nuevas lluvias, la organización no descarta reprogramar los encuentros para asegurar la definición durante el fin de semana largo.

La competencia, organizada por la Asociación Paranaense de Sóftbol, cuenta con la participación de 31 equipos provenientes de distintos puntos del país y también del exterior, lo que le otorga un marcado carácter federal e internacional.

Entre los clubes locales se destacan Talleres, CEF N°5, Estudiantes, Patronato, Don Bosco, Sóftbol Play y Oro Verde, que compiten junto a instituciones de otras provincias como Liniers e Indios (Bahía Blanca), Mayú (La Pampa), Águilas (Santiago del Estero), Fábrica (Rosario) y la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza).

A su vez, el certamen suma jerarquía con la presencia de delegaciones internacionales como Repecho, de Uruguay, y Caciques, de Chile, elevando el nivel competitivo del torneo.

La edición 2026 tiene un condimento especial: rinde homenaje a Gustavo Godoy, destacado jugador de la Selección Argentina Mayor y referente de la disciplina tanto a nivel nacional como internacional.

El reconocimiento pone en valor su trayectoria y su aporte al crecimiento del sóftbol argentino, en un contexto donde el deporte sigue consolidándose en la región como una de sus principales plazas.

El campeonato de Lanzamiento Rápido presenta un formato que permite la participación activa de todos los equipos, divididos en cuatro zonas: Campeonato, Ascenso, Promoción y Estímulo.

Este esquema de juego favorece la paridad, ya que cada conjunto se enfrenta a rivales de nivel similar, generando partidos atractivos y competitivos en cada instancia.

Mientras la Zona Campeonato concentra a los principales candidatos al título, las restantes categorías funcionan como espacios de desarrollo y crecimiento deportivo.

Este domingo por la noche la competencia tendrá su cierre pasadas las 21, de no llover.

Sóftbol Nacional Paraná
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