La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

La pobreza registró una nueva baja en la Argentina: alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13,5 millones de personas

La pobreza registró una nueva baja en la Argentina: alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13,5 millones de personas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La indigencia, en tanto, se ubicó en 6,3%.

El dato representa el nivel más bajo desde el primer semestre de 2018. Además, muestra una caída frente al 31,6% registrado en la primera mitad de 2025 y una baja más pronunciada respecto al 38,1% del segundo semestre de 2024.

La pobreza se redujo al 28,2% y la indigencia al 6,3%

El Indec dará a conocer este martes el índice de pobreza

De acuerdo con la medición basada en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la estimación en los principales centros urbanos se proyecta al total del país, con una población de 47,9 millones de habitantes. Esa extrapolación indica que 13,5 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y cerca de 3 millones en la indigencia.

En términos interanuales, la reducción fue de 9,9 puntos porcentuales en el caso de la pobreza y de 1,9 puntos en la indigencia, que había alcanzado el 8,2% en el mismo período de 2024.

El informe oficial también muestra una desaceleración respecto del primer semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 31,6% y la indigencia en 6,9%.

La cifra actual se acerca a los niveles registrados en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando la pobreza había alcanzado el 27,3% y la indigencia el 6,7% en la primera mitad de ese año.

Los datos se conocen al cierre del segundo año de mandato del presidente Javier Milei.