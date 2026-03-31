Uno Entre Rios | El País | pobreza

La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

La pobreza registró una nueva baja en la Argentina: alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13,5 millones de personas

31 de marzo 2026 · 16:25hs
La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

La pobreza registró una nueva baja en la Argentina: alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13,5 millones de personas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La indigencia, en tanto, se ubicó en 6,3%.

La pobreza se redujo al 28,2% y la indigencia al 6,3%

El dato representa el nivel más bajo desde el primer semestre de 2018. Además, muestra una caída frente al 31,6% registrado en la primera mitad de 2025 y una baja más pronunciada respecto al 38,1% del segundo semestre de 2024.

el indec dara a conocer este martes el indice de pobreza

El Indec dará a conocer este martes el índice de pobreza

Ahora podés comprarte un auto: Caputo minimiza desempleo e inflación.

"Ahora podés comprarte un auto": Caputo minimiza desempleo e inflación

De acuerdo con la medición basada en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la estimación en los principales centros urbanos se proyecta al total del país, con una población de 47,9 millones de habitantes. Esa extrapolación indica que 13,5 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y cerca de 3 millones en la indigencia.

En términos interanuales, la reducción fue de 9,9 puntos porcentuales en el caso de la pobreza y de 1,9 puntos en la indigencia, que había alcanzado el 8,2% en el mismo período de 2024.

El informe oficial también muestra una desaceleración respecto del primer semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 31,6% y la indigencia en 6,9%.

La cifra actual se acerca a los niveles registrados en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando la pobreza había alcanzado el 27,3% y la indigencia el 6,7% en la primera mitad de ese año.

Los datos se conocen al cierre del segundo año de mandato del presidente Javier Milei.

LEER MÁS: El calor y la humedad seguirán en la región al menos hasta la semana que viene

pobreza Argentina personas Indec estadísticas Milei
Noticias relacionadas
El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque.

San Cristóbal: claves del ataque en el que murió adolescente

Ian Cabrera, de 13 años, falleció luego de recibir disparos por parte de otro adolescente.

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo aparecen como prestamistas por US$200.000 para la compra del departamento de manuel Adorni en Caballito .

Manuel Adorni: las mujeres que figuran como acreedoras de hipoteca negaron conocerlo

ypf: kicillof aseguro que milei le da argumentos a burford para la apelacion

YPF: Kicillof aseguró que Milei le da argumentos a Burford para la apelación

Ver comentarios

Lo último

La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Ultimo Momento
La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento pro-eutanasia

El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento "pro-eutanasia"

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Policiales
Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad

Alerta en Paraná: hombre acusado de acosar a mujeres, incluida una menor de edad

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Ovación
La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

Franco Colapinto brindará una exhibición en Argentina

Franco Colapinto brindará una exhibición en Argentina

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Último entrenamiento de la Selección Argentina en el país

Último entrenamiento de la Selección Argentina en el país

Unión sigue adelante en la Copa Argentina tras vencer a Agropecuario

Unión sigue adelante en la Copa Argentina tras vencer a Agropecuario

La provincia
Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Obras en calle Rosario del Tala: habrá reducción de calzada y cortes totales temporales

Obras en calle Rosario del Tala: habrá reducción de calzada y cortes totales temporales

El calor y la humedad seguirán en la región al menos hasta la semana que viene

El calor y la humedad seguirán en la región al menos hasta la semana que viene

Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P

Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P

Dejanos tu comentario