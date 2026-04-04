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Demichelis hizo historia: Mallorca venció al Real Madrid y salió del descenso

Demichelis hizo historia: Mallorca venció 2-1 al Real Madrid y salió del descenso con un gol decisivo de Muriqi en tiempo de descuento.

4 de abril 2026 · 16:21hs
Demichelis hizo historia: Mallorca venció al Real Madrid y salió del descenso.

Demichelis hizo historia: Mallorca venció al Real Madrid y salió del descenso.

El fútbol siempre guarda historias que trascienden los resultados, y esta vez el protagonista fue Martín Demichelis, quien vivió una de las jornadas más importantes de su carrera como entrenador: su RCD Mallorca venció 2-1 al poderoso Real Madrid y salió de la zona de descenso en La Liga.

El conjunto bermellón golpeó en los momentos justos y resistió cuando más lo exigieron. El primer aviso había sido de Vedat Muriqi, pero el gol llegó a través de Manu Morlanes, quien aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador y desatar la ilusión en Son Moix.

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Mallorca dio la sorpresa y venció al Real Madrid en tiempo de descuento

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El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa contó con el regreso de Kylian Mbappé, que fue el más incisivo en el primer tiempo y generó varias situaciones claras, pero se encontró con un seguro Leo Román bajo los tres palos. En el complemento, el Real Madrid movió el banco y sumó jerarquía con ingresos como Vinícius Júnior y Jude Bellingham, aunque nunca logró imponerse con claridad ante un Mallorca ordenado y comprometido.

Cuando parecía que el triunfo estaba cerca, Éder Militão empató el partido a los 87 minutos con un cabezazo tras un córner. Pero el fútbol tenía reservado un último giro: en tiempo de descuento, Vedat Muriqi aprovechó un error defensivo y marcó el 2-1 definitivo a los 91 minutos, desatando la locura total en el estadio.

Con esta victoria, el Mallorca alcanza los 31 puntos y sale de la zona de descenso, quedando por encima del Elche CF. Por su parte, el Real Madrid queda golpeado y prácticamente se despide de la pelea por el título, ya que sigue a cuatro puntos del FC Barcelona, que podría estirar aún más la ventaja.

Mallorca Martín Demichelis Real Madrid
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