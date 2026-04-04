TN en Rosario: Pernía logró su 2ª pole consecutiva en C3

Leonel Pernía (Honda Civic) fue el más veloz de la clasificación de la Clase 3 del TN en el autódromo de Rosario, donde se disputa la 3ª fecha del Campeonato 2026, y consiguió su 13ª “pole position” en la categoría y la segunda consecutiva. El piloto del MG-C Pergamino Competición, actual campeón del TCR South America, fue escoltado por otros dos monarcas de 2025: Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), en TC, TC Pick Up y Turismo Carretera 2000, y Julián Santero (VW Virtus), en TN C3.

El tandilense quedó a 0s021 de Canapino tras su primera vuelta rápida. Pero no se conformó y mejoró en su segundo intento, algo que la gran mayoría de sus rivales no había conseguido. Con un tiempo de 1' 42"728/1000 , Pernía superó al arrecifeño por tan sólo 0s019 para lograr su segunda pole en el “Juan Manuel Fangio” santafesino, donde también se había quedado con el “1” en 2021, pero con un Ford Focus.

Las palabras tras la pole

“Estoy muy feliz. Es impresionante lo que trabaja el equipo en el taller, hacen que el auto cada vez esté mejor y que lo vayamos entendiendo cada vez más. Además, tengo un motorazo. Este Honda fue con el que fui campeón y que también corrió Tiago, por eso le tengo un cariño especial ”, señaló Pernía en Campeones Radio tras bajar en 0s624 el tiempo de Fabián Yannantuoni (Ford Focus) en 2025 y establecer el nuevo récord del circuito de 4.000 metros.

Agustín Canapino, con el Chevrolet Cruze del Salvita Racing, y Julián Santero, con el flamante VW Virtus del GR Competición, completaron el “top 3” multimarca de la clasificación, que este año se desarrolla bajo el dominio de Honda (Chapur hizo la “pole” en Paraná y Pernía en el “Cabalén” y en Rosario). El arrecifeño lo hizo con 30 kilos de lastre, mientras que el mendocino debió llevar 22 kilos.

“Es un muy buen resultado teniendo en cuenta el lastre que tenemos. La pista quedó un poquito diferente respecto del entrenamiento y el tiempo se fue un poquito para arriba. Con los kilos de lastre tenemos que tratar de sumar buenos puntos para descontarle a Chapur”, expresó Canapino, que este año clasificó 3º en Paraná y 2º en Córdoba y en Rosario.

Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) volvió a clasificar 4º, como en el Oscar Cabalén, esta vez a 0s275. Antonino García (Ford Focus) y Facundo Ardusso (Toyota Corolla), en tanto, tuvieron su mejor clasificación del año al situarse 5º y 6º, a 0s308 y a 0"313/1000, respectivamente. De esta manera, 5 de las 6 marcas de la Clase 3 estuvieron mezcladas en el grupo de punta; la excepción fue Citroën, cuyo único representante –Ricardo Risatti– fue 15º, a 1"086/1000.

Mañana se disputarán las series en Rosario, con un recorrido de 6 vueltas, de las cuales 5 serán cronometradas. La 1ª se largará a las 11.20, con Leonel Pernía (Honda Civic) y Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) en la 1ª fila. Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Antonino García (Ford Focus) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 11.45. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 12.10, con Julián Santero (VW Virtus) y Facundo Ardusso (Toyota Corolla) en las mejores posiciones de largada.