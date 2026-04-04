Ruta 14: identificaron al camionero que murió calcinado en su camión

Fue identificado el camionero que quedó calcinado en el choque de camiones ocurrido el 2 de abril en el kilómetro 63 de la Ruta 14

Fue identificado el camionero que quedó calcinado en el choque de camiones ocurrido el 2 de abril en el kilómetro 63 de la Ruta 14

La Justicia de Gualeguaychú trabaja para establecer lo ocurrido el jueves 2 en el kilómetro 63 de la Ruta Nacional 14, en sentido hacia Buenos Aires, donde un choque de camiones le costó la vida a un hombre de 53 años que transportaba una cisterna con fuel oil , quien fue identificado como Gustavo Lauga, de 52 años y domiciliado en provincia de Buenos Aires.

La víctima fatal manejaba un camión Mercedes Benz que tras el choque tomó fuego. Según el otro chofer, quien manejaba un Fiat Iveco, el choque se produjo desde atrás y habría sido el camión incendiado el que impactó al suyo que se dirigía rumbo a Caseros, Concepción del Uruguay. Este testigo directo, de 58 años, domiciliado en Chaco, prestará declaración este sábado. En principio dijo que cuando descendió de su camión, el Mercedes Benz de Lauga ya estaba completamente incendiado y no pudo hacer nada para ayudar a la víctima.

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El incendio provocó un intenso trabajo de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

La Justicia aun reúne as pericias para determinar las causas del accidente y así establecer responsabilidades. En principio, el camionero que salvó su vida se desligó de lo acontecido y el fiscal Gutiérrez ya remitió actuaciones para la investigación.

Respecto al cuerpo de Lauga, fue trasladado a la Morgue Judicial y fue revisado por el médico forense Mauricio Godoy, pero debido al estado en que quedó el cadáver fue poco lo que el profesional pudo hacer, por lo cual se espera que en las próximas horas el médico forense Marcelo Benetti extraiga material para ser sometido a una prueba de ADN para confirmar legalmente la identidad, publicó El Argentino.