Uno Entre Rios | Policiales | Adolescente

Determinan que adolescente con discapacidad estuvo un mes sin vida en su casa

Una adolescente de 15 años con discapacidad fue hallada muerta en Federación y, según la Justicia, llevaba al menos un mes fallecida.

4 de abril 2026 · 17:06hs
Determinan que adolescente con discapacidad estuvo un mes sin vida en su casa

La Justicia estableció que al menos hace un mes falleció la adolescente de 15 años que fue hallada sin vida en Federación el jueves último. La menor L.C. padecía una discapacidad cerebral.

Sus padres, R.C (42) y N.M. (40) fueron detenidos y son investigados por presunto abandono de personas. La fiscal Josefina Penón brindó detalles preliminares de la investigación por la muerte de una menor al sitio federaense La Última Campana. Según confirmó la funcionaria judicial, un informe preliminar del médico forense de la ciudad Concordia indica que la menor podría haber estado fallecida desde hacía aproximadamente un mes. debido al estado en descomposición en el que se encontraba el cuerpo.

 hombre será juzgado entre el 22 de abril y el 7 de mayo por la supuesta explotación sexual de una adolescente. Los hechos habrían ocurrido entre 2006 y 2009.

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ordenan autopsia a una menor discapacitada para saber cómo falleció. Habría permanecido varios días sin vida en un domicilio de Federación. Detienen a los padres

Federación: investigan muerte de adolescente discapacitada

LEER MÁS: Federación: investigan muerte de adolescente discapacitada

Ahora, los restos serán trasladados a Oro Verde para la realización de estudios más exhaustivos que permitan establecer la causa de la muerte. El caso, que comenzó a conocerse el jueves 3 por la tarde, generó una profunda conmoción no solo en Federación, sino también a nivel provincial. Desde entonces, la fiscalía trabaja en conjunto con la policía departamental en un operativo que incluye recolección de pruebas, entrevistas a testigos y peritajes clave.

Padres detenidos

En el marco de la causa, los padres de la menor permanecen detenidos. La investigación fue caratulada, en principio, como abandono de persona seguido de muerte, un delito que prevé penas de cumplimiento efectivo.

Además, trascendió que la menor presentaba una discapacidad, lo que agrava aún más el cuadro investigativo en relación a las condiciones en las que vivía. También se incorporaron antecedentes vinculados a la madre y declaraciones de vecinos que podrían aportar datos relevantes sobre la dinámica familiar. Por otra parte, se investiga la situación del padre, quien no habría estado residiendo en el domicilio.

Adolescente discapacidad Federación
Noticias relacionadas
La muerte de la joven en Federación se habría producido hace tres días.

Federación: una joven discapacitada fue hallada sin vida y detuvieron a sus padres

El niño fue traslado al Hospital San Roque de Paraná.

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

En Entre Ríos hubo 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados.

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

edgardo kueider esta cerca de ser juzgado en paraguay por intento de contrabando de usd 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Ver comentarios

Lo último

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ultimo Momento
Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Policiales
Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario