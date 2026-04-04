Determinan que adolescente con discapacidad estuvo un mes sin vida en su casa

Una adolescente de 15 años con discapacidad fue hallada muerta en Federación y, según la Justicia, llevaba al menos un mes fallecida.

La Justicia estableció que al menos hace un mes falleció la adolescente de 15 años que fue hallada sin vida en Federación el jueves último. La menor L.C. padecía una discapacidad cerebral.

Sus padres, R.C (42) y N.M. (40) fueron detenidos y son investigados por presunto abandono de personas. La fiscal Josefina Penón brindó detalles preliminares de la investigación por la muerte de una menor al sitio federaense La Última Campana. Según confirmó la funcionaria judicial, un informe preliminar del médico forense de la ciudad Concordia indica que la menor podría haber estado fallecida desde hacía aproximadamente un mes. debido al estado en descomposición en el que se encontraba el cuerpo.

Ahora, los restos serán trasladados a Oro Verde para la realización de estudios más exhaustivos que permitan establecer la causa de la muerte. El caso, que comenzó a conocerse el jueves 3 por la tarde, generó una profunda conmoción no solo en Federación, sino también a nivel provincial. Desde entonces, la fiscalía trabaja en conjunto con la policía departamental en un operativo que incluye recolección de pruebas, entrevistas a testigos y peritajes clave.

Padres detenidos

En el marco de la causa, los padres de la menor permanecen detenidos. La investigación fue caratulada, en principio, como abandono de persona seguido de muerte, un delito que prevé penas de cumplimiento efectivo.

Además, trascendió que la menor presentaba una discapacidad, lo que agrava aún más el cuadro investigativo en relación a las condiciones en las que vivía. También se incorporaron antecedentes vinculados a la madre y declaraciones de vecinos que podrían aportar datos relevantes sobre la dinámica familiar. Por otra parte, se investiga la situación del padre, quien no habría estado residiendo en el domicilio.