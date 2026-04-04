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La Iglesia alertó: "Se incrementa el número de personas que piden ayuda"

El presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, mostró su preocupación y pidió intervención del Estado.

4 de abril 2026 · 19:14hs
La Iglesia alertó: Se incrementa el número de personas que piden ayuda

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se refirió este sábado a la situación social y advirtió sobre el aumento de la demanda de asistencia en el país. En esa línea, la voz de la Iglesia en la Argentina alertó que “se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda" y llamó a que "todos los mecanismo del Estado" se sumen a resolver la situación.

“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó en declaraciones radiales, en el marco de Semana Santa, y vinculó la coyuntura social con la necesidad de reforzar los vínculos comunitarios. En ese sentido, indicó que "se nota el incremento del número de personas que piden ayuda", incluyendo Cáritas.

La Iglesia Católica Argentina alertó que la Obra Don Orione atraviesa una crisis extrema por inflación, aranceles atrasados y falta de pagos estatales.

La Iglesia advirtió sobre una situación "de extrema gravedad" en el sector de discapacidad

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Consultado sobre el contraste entre el desarrollo de sectores económicos y la situación cotidiana en las ciudades, Colombo planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”. La referencia surgió tras una mención a la actividad en Vaca Muerta, que fue presentada como un ejemplo de crecimiento.

Durante la entrevista con Radio Mitre, el arzobispo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Así, señaló la falta de pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de espacios: “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó.

Marcelo Colombo

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En ese punto, detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.

La Conferencia Episcopal pidió ayuda a Salud

La Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud expresando su preocupación: en ese sentido, señaló que desde la Iglesia tienen la necesidad de "que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”. Además, agregó que existían instancias de diálogo en marcha.

“Creo que en estos días, Dios mediante, se van a encontrar algunos funcionarios con nuestra gente para ver esos datos y para chequear también los convenios en incumplimiento”, señaló al respecto.

Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno, Colombo enmarcó los reclamos en el rol institucional de la Iglesia: “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal remarcó que el objetivo principal es garantizar respuestas para quienes requieren asistencia. “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, afirmó.

En el tramo final de la entrevista, Colombo agregó que mantienen contactos con otras instituciones a través de diferentes áreas del Estado y expresó su expectativa de que continúen: “Vamos teniendo encuentros buenos a través de la Cancillería, a través de algunos funcionarios que se revelan muy sensibles a algunas de las preocupaciones”, completó.

Iglesia Estado Conferencia Episcopal Argentina
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