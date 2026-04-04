Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente le ganó a Racing en el clásico de Avellaneda e ingresó en zona de playoff

Independiente se quedó con los tres puntos gracias al gol de Gabriel Ávalos. Fue 1 a 0 para el local. Maravilla Martínez tuvo las dos más claras de la Academia

4 de abril 2026 · 19:46hs
Con el gol de Gabriel Ávalos

Con el gol de Gabriel Ávalos, Independiente festejó de local.

El clásico de Avellaneda se lo quedó Independiente con una gran victoria 1-0 ante Racing en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 13 del Torneo Apertura. El gol de Gabriel Ávalos a los 80 minutos le dio un triunfo clave al dueño de casa para treparse al octavo lugar de la Zona A con 17 puntos, en zona de playoff. Por otro lado, la visita permanece en la quinta colocación de la Zona B con 18 unidades.

La Academia tuvo la ocasión más clara del primer tiempo con un penal fallado por Maravilla Martínez, quien intentó picar la pelota, pero su intento se fue por encima del travesaño. Ya en la segunda parte, el atacante tampoco pudo empujar un balón a la red abajo del arco.

Independiente y Racing protagonizarán una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Independiente y Racing se llevarán todas las miradas del sábado

Racing sufrió una baja sensible.

Gabriel Rojas será baja en Racing en el clásico de Avellaneda

Más allá de esto, el Rojo mostró otra cara en el complemento y también tuvo varias llegadas para romper la paridad, entre las que se destacó un remate de Marcone rechazado por Cambeses y una volea de Malcorra despejada por Cannavo en el área chica. Recién pudo romper el cero en el cuarto de hora final con un buscapié de Montiel y la aparición de Ávalos para empujar la redonda y sellar el 1-0.

Lo que viene para Independiente y Racing

Independiente volverá a jugar el próximo sábado desde las 19:30 ante Boca Juniors en la Bombonera por la fecha 14 del Apertura, mientras que Racing será local de River Plate en el Cilindro de Avellaneda el domingo 12 de abril a partir de las 20, aunque primero deberá viajar a Bolivia porque este martes se enfrentará desde las 19 a Independiente Petrolero en su primer partido por el Grupo E de la Copa Sudamericana.

Independiente Racing Avellaneda
Noticias relacionadas
Independiente ganó y clasificó en la Copa Argentina

Independiente goleó y clasificó en la Copa Argentina

Newells ganó de visitante este domingo.

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Por salud, Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador tras la caída de su equipo.

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Ver comentarios

Lo último

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ultimo Momento
Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Policiales
Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario