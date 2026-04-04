Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida.

Una mujer está en estado crítico tras ser atacada en Concordia, en un presunto caso de tentativa de femicidio. El agresor, su pareja, fue detenido rápidamente.

La víctima se encuentra en estado crítico tras ser brutalmente atacada en lo que se investiga como un presunto caso de tentativa de femicidio ocurrido en la madrugada de este sábado, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sargento Cabral y 53, en Concordia.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 6, cuando personal de la Comisaría Segunda acudió al lugar luego de recibir un llamado de alerta de otros moradores del domicilio, quienes informaron haber escuchado gritos desesperados provenientes de una de las habitaciones.

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Al llegar, los testigos observaron salir corriendo al hombre que convivía con la víctima. Minutos después, encontraron a la mujer tendida en el suelo, gravemente herida y cubierta de sangre.

En el lugar también intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del ataque.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos confirmaron que presentaba múltiples heridas de extrema gravedad. Entre las lesiones se incluyen traumatismos punzocortantes en la región occipital (derecha, central e izquierda), así como en la región cervical derecha, interescapular y supraescapular derecha, además del trapecio derecho. También se le diagnosticó una herida cortante penetrante en el tórax, a la altura del segundo espacio intercostal sobre la línea mamilar derecha. Actualmente, la víctima permanece con asistencia respiratoria mecánica, pupilas hiporreactivas y un cuadro de neumotórax derecho con débito hemático. El carácter de las lesiones fue establecido en 35 días.

En el marco de la investigación, la fiscal interviniente, Dra. Espinosa, dispuso el libramiento de un mandamiento de captura y detención para el presunto autor del ataque, quien sería la pareja de la víctima y convivía con ella en el mismo domicilio.

Tras un rápido operativo de búsqueda, efectivos policiales lograron localizar al sospechoso en la vivienda de su hermana, en las inmediaciones de las calles T. Ibáñez y Larroca, donde finalmente fue aprehendido.

Además, se procedió al secuestro de prendas de vestir tanto de la víctima como del detenido, las cuales serán sometidas a peritajes dentro del marco de la causa.