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Detuvieron en Santa Fe a un hombre investigado por amenazas y estafas en Victoria

Un hombre de 42 años fue detenido en Casilda, provincia de Santa Fe, y trasladado a Victoria por amenazas y estafas reiteradas.

4 de abril 2026 · 14:59hs
Detuvieron en Santa Fe a un hombre investigado por amenazas y estafas en Victoria

En horas de la mañana de este sábado, personal de la Guardia Especial cumplió un mandamiento judicial emanado del Juzgado de Garantía de Victoria en una causa por amenazas y estafas reiteradas.

El procedimiento permitió el traslado de un hombre de 42 años, domiciliado en esta ciudad, quien se encontraba detenido en la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe, a requerimiento de la Unidad Fiscal local.

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Detenido

El imputado había sido detenido la semana pasada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, gracias a información aportada por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria. Las tareas de investigación y seguimiento indicaron que el sospechoso estaba residiendo en un hotel de Casilda.

Las autoridades judiciales locales fueron informadas y pusieron en conocimiento de los hechos, continuando ahora con el proceso judicial correspondiente.

Santa Fe Victoria estafas
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