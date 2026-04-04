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AURA presenta "Del taller a la sala", una propuesta con foco en el proceso artístico

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos inaugurará una nueva muestra y feria este viernes 10 y sábado 11, de 18 a 22 horas

4 de abril 2026 · 13:55hs
AURA presenta Del taller a la sala, una propuesta con foco en el proceso artístico

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos inaugurará una nueva muestra y feria este viernes 10 y sábado 11, de 18 a 22. La actividad, con entrada libre y gratuita, es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

AURA suma una nueva propuesta

La propuesta, titulada “Del taller a la sala. Formas de la convivencia”, reúne obras de Carla Britos, Gabriel Benedetti, Agueda Guarneri y Miguel Ángel Vesco. La iniciativa propone un recorrido que pone en primer plano los procesos de producción, a partir de bocetos y materiales que permiten observar distintas instancias del trabajo artístico.

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Durante ambas jornadas, el espacio abrirá esta experiencia que cruza el dibujo, los gestos iniciales y las construcciones simbólicas de cada artista. La muestra invita a detenerse en las etapas previas a la obra final y en las formas en que conviven distintas búsquedas personales.

Un espacio para el desarrollo artístico

AURA funciona como un ámbito de innovación y desarrollo orientado a las artes visuales contemporáneas entrerrianas. Entre sus objetivos se encuentran la promoción de nuevos lenguajes y la generación de instancias de mediación con la comunidad.

El programa busca fortalecer la circulación cultural en el territorio provincial y ampliar el acceso de la ciudadanía a producciones y bienes patrimoniales. El espacio fue creado a partir de la resolución 338/24 de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en el marco de la actual gestión.

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Aura Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos muestra espacio propuesta
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