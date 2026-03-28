Triunfo ante la Sub 20 de Argentina y liberados hasta el lunes

La Selección Argentina Mayor se entrenó este sábado en el predio de Predio de Ezeiza. Fue 1 a 0 ante los de Placente.

Tras una actuación que dejó más dudas que certezas en la victoria 2-1 frente a Mauritania, la Selección Argentina volvió rápidamente al trabajo con la mirada puesta en mejorar su rendimiento colectivo y definir los últimos detalles rumbo al Mundial 2026.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrenó este sábado por la mañana en el predio de Predio de Ezeiza, en una jornada que combinó tareas regenerativas para los titulares y un ensayo futbolístico clave para quienes buscan ganarse un lugar en la lista definitiva.

Un ensayo con la Sub 20 de Argentina y oportunidades en juego

Mientras los futbolistas que sumaron minutos ante el conjunto africano realizaron trabajos livianos en el gimnasio, el resto del grupo disputó un amistoso frente a la Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente.

En ese encuentro, la Mayor se impuso por 1-0 con un gol de José Manuel López, uno de los nombres que viene creciendo en la consideración del cuerpo técnico y que aprovecha cada oportunidad para meterse en la discusión por un lugar entre los 26 que viajarán al Mundial.

El equipo inicial formó con Gerónimo Rulli en el arco; una defensa compuesta por Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; en el mediocampo estuvieron Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco; mientras que en ataque jugaron Gianluca Prestianni, López y Nicolás Paz.

Durante el desarrollo del partido también sumaron minutos Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, en un contexto donde cada rendimiento es evaluado minuciosamente.

Descanso y último compromiso en el país

El cuerpo técnico dispuso que el domingo sea jornada de descanso para el plantel, que retomará la actividad el lunes con un entrenamiento clave antes del próximo compromiso.

El martes, la Albiceleste enfrentará a Selección de Zambia en La Bombonera, en lo que será el último partido en suelo argentino antes de viajar a Estados Unidos para encarar la etapa final de la preparación mundialista.

La cuenta regresiva para la lista final

En paralelo a los entrenamientos, la expectativa también pasa por la confección de la lista definitiva. Scaloni deberá presentar antes del 11 de mayo una nómina preliminar de entre 35 y 55 futbolistas. Luego, el recorte final de 26 jugadores tendrá como fecha límite el 30 de ese mismo mes.

De todos modos, puertas adentro se especula con que la lista definitiva se conocerá algunos días antes, ya que el plantel tiene previsto viajar el 28 de mayo a Kansas, donde realizará la concentración previa al Mundial.

Un equipo en construcción

Más allá de los resultados, el foco del cuerpo técnico está puesto en encontrar funcionamiento y consolidar variantes. La actuación ante Mauritania dejó señales de alerta, pero también abrió la puerta para que nuevos nombres ganen terreno.

Con el margen de pruebas cada vez más reducido, cada entrenamiento y cada minuto en cancha se transforma en una oportunidad decisiva. La Selección Argentina transita así días clave, en una etapa donde el objetivo principal es llegar al Mundial con certezas, solidez y un plantel competitivo capaz de sostener el protagonismo en la máxima cita del fútbol.