Muralismo en Maciá: lanzan una capacitación gratuita con cupos limitados

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto al Municipio de Maciá, abrió la inscripción para las instancias de formación del Encuentro Provincial de Muralismo

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto al Municipio de Maciá, abrió la inscripción para las instancias de formación del Encuentro Provincial de Muralismo. La convocatoria es gratuita, se realiza mediante un formulario online y estará disponible hasta el 30 de abril. El evento se desarrollará del 8 al 10 de mayo.

Las propuestas formativas incluyen una charla sobre arte público coordinada por Cami Guerra y un taller de mural comunitario a cargo de Florencia Albornoz. Quienes integren el cupo podrán participar de ambas instancias y de las actividades de muralismo previstas durante los tres días del encuentro.

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La convocatoria está dirigida a la comunidad artística y a residentes de Maciá interesados en la temática. Desde la organización se indicó que las personas que ya se registraron en el Concurso de Bocetos y deseen asistir a la charla y/o el taller deberán completar también esta inscripción, por cuestiones organizativas.

El formulario para anotarse en las instancias formativas está disponible en: https://forms.gle/qAHRdLVRc4gbr5jG6

Los espacios de formación y las actividades previstas buscan abordar el arte público como herramienta de educación, transformación social e integración en proyectos destinados a instituciones educativas y comunitarias.

Concurso de bocetos

En paralelo, continúa abierta hasta el 24 de abril la inscripción al concurso de bocetos para intervenir durante el mismo encuentro. La temática propuesta es “Pueblos entrerrianos, arte e identidad”.

La convocatoria está destinada a artistas mayores de 18 años que acrediten residencia en la provincia de Entre Ríos por al menos tres años. El jurado seleccionará siete proyectos ganadores. Los autores recibirán un premio de 550 mil pesos en el caso de propuestas individuales y de 850 mil pesos para grupos de hasta tres integrantes. Además, quienes no residan en Maciá contarán con cobertura de estadía y comidas durante el evento.

El formulario para participar del concurso de bocetos se encuentra en: https://forms.gle/RMKxbEfqQU7oYNsz7

El reglamento puede consultarse en: https://drive.google.com/file/d/10dqybkr4ObymW8FvWafnuv9zX7t_gaJq/view

Para más información sobre ambas convocatorias, se puede escribir al correo: [email protected].