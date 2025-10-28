Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: tres juegos abrirá la 12° fecha

Recreativo y Sionista, líderes del Torneo Clausura de la APB, jugarán en condición de local. También habrá acción en Paracao.

28 de octubre 2025 · 12:09hs
Prensa APB

Con la disputa de tres encuentros se abrirá este martes la 12° fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Los dos líderes y uno de sus escoltas saldrán a escena en el inicio del capítulo.

A partir de las 21 Recreativo, uno de los punteros del segundo certamen de la temporada 2025, recibirá a Quique. El Decano se ubica a dos unidades del Bochas.

A la misma hora el Centro Juventud Sionista, equipo que comparte la cima de las posiciones con el elenco de calle Italia, enfrentará en el estadio Moisés Flesler a Patronato.

Por su parte, desde las 22 Paracao y Ciclista se enfrentarán en el Gigante del Sur. El Verde es uno de los escoltas de los punteros.

Programa de la 12° fecha del Clausura de la APB

Martes

21: Recreativo – Quique

21: Sionista – Patronato

22: Paracao – Ciclista

Miércoles

21.: Rowing – Unión (Crespo)

21.30. Echagüe - Talleres

Libre: Estudiantes

Sionista y Recreativo, en lo más alto de la tabla

La tabla de posiciones del Torneo Clausura de Primera División A es la siguiente

Sionista 18 (8-2)

Recreativo 18 (9-0)

Ciclista 17 (8-1)

Olimpia 17 (7-3)

Estudiantes 17 (6-5)

Quique 16 (6-4)

Talleres 15 (5-5)

Rowing 14 (4-6)

Unión 14 (4-6)

Paracao 14 (4-6)

Echagüe 12 (2-8)

Patronato 12 (1-10)

San Martín 11 (1-9)

