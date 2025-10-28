Con la disputa de tres encuentros se abrirá este martes la 12° fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Los dos líderes y uno de sus escoltas saldrán a escena en el inicio del capítulo.
APB: tres juegos abrirá la 12° fecha
Recreativo y Sionista, líderes del Torneo Clausura de la APB, jugarán en condición de local. También habrá acción en Paracao.
A partir de las 21 Recreativo, uno de los punteros del segundo certamen de la temporada 2025, recibirá a Quique. El Decano se ubica a dos unidades del Bochas.
A la misma hora el Centro Juventud Sionista, equipo que comparte la cima de las posiciones con el elenco de calle Italia, enfrentará en el estadio Moisés Flesler a Patronato.
Por su parte, desde las 22 Paracao y Ciclista se enfrentarán en el Gigante del Sur. El Verde es uno de los escoltas de los punteros.
Programa de la 12° fecha del Clausura de la APB
Martes
21: Recreativo – Quique
21: Sionista – Patronato
22: Paracao – Ciclista
Miércoles
21.: Rowing – Unión (Crespo)
21.30. Echagüe - Talleres
Libre: Estudiantes
Sionista y Recreativo, en lo más alto de la tabla
La tabla de posiciones del Torneo Clausura de Primera División A es la siguiente
Sionista 18 (8-2)
Recreativo 18 (9-0)
Ciclista 17 (8-1)
Olimpia 17 (7-3)
Estudiantes 17 (6-5)
Quique 16 (6-4)
Talleres 15 (5-5)
Rowing 14 (4-6)
Unión 14 (4-6)
Paracao 14 (4-6)
Echagüe 12 (2-8)
Patronato 12 (1-10)
San Martín 11 (1-9)