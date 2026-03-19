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APB: San Martín dio la sorpresa en el inicio de la segunda fecha

En su estreno en la temporada 2026 de la APB el elenco de barrio Gazzano derrotó a Quique. Talleres, Ciclista y Paracao también celebraron.

19 de marzo 2026 · 09:47hs
APB: San Martín dio la sorpresa en el inicio de la segunda fecha

San Martín debutó con el pie derecho en la temporada 2026 de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El elenco de barrio Gazzano, que en el capítulo inicial tuvo jornada libre, sorprendió a Quique al derrotarlo 60 a 57 en el estadio Guillermo Gaya en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera A.

Paracao fue otro equipo que ganó en territorio adversario. La Bomba derrotó 76 a 54 a Rowing en la Costanera Baja para ubicarse en el lote de equipos con puntaje ideal.

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Luciano Romero, quien firmó una planilla de 14 conversiones y 6 rebotes, alcanzó una valoración de +23 para transformarse en la figura del conjunto del sur de la ciudad. En el Auriazul también aportaron Tobías Rey, con 12 unidades, y Valentín Echandi, que sumó 10 tantos y 5 asistencias.

Por su parte, Talleres venció 74 a 66 a Echagüe en el estadio Raúl Bibi Gómez. Los más destacados del CAT fueron Federico Fernández y Pablo Bandeo, ambos con una valoración de +19. Fernández lideró el goleo con 19 puntos y 5 rebotes, mientras que Bandeo sumo 11 y 7 recobres.

Desde el perímetro, Matías Stival y Lisandro Ruiz Moreno acompañaron con 13 tantos cada uno, completaron el goleo Tobías Motura y Santiago Rivero, ambos con 9 unidades.

Además, Ciclista edificó su segundo éxito al superar 76 a 70 a Sionista en el estadio Moisés Flesler.

Como sigue la segunda fecha del certamen de la APB

La cartelera continuará este jueves con la disputa de dos juegos. A partir de las 21.30 Patronato recibirá a Recreativo. Ambos equipos buscarán su primera victoria en el certamen asociativo. A la misma hora Unión de Crespo enfrentará a Estudiantes. El Cervecero intentará conquistar el triunfo para ubicarse en el lote de líderes. El CAE buscará recuperarse de la derrota sufrida en la jornada anterior.

Posiciones del Torneo Apertura

Talleres 4 (2-0)

Paracao 4 (2-0)

Ciclista 4 (2-0)

Quique 3 (1-1)

Olimpia 2 (1-0)

Unión 2 (1-0)

San Martin 2 (1-0)

Sionista 2 (0-2)

Echagüe 2 (0-2)

Rowing 2 (0-2)

Estudiantes 1 (0-1)

Recreativo 1 (0-1)

APB San Martín Torneo Apertura Talleres
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