APB: Recreativo sorprendió a Paracao en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura

Recreativo celebró su segunda victoria en el certamen al superar a Paracao 75 a 63. El Bochas es líder junto al elenco del sur de la ciudad.

Recreativo derrotó 75 a 63 a Paracao, en condición de visitante, en el encuentro que abrió la actividad correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

De esta manera, el Bochas confirmó su evolución tras iniciar la temporada 2026 con una derrota ante Talleres al celebrar su segundo triunfo seguido en el certamen. La Bomba, por su parte, resignó su condición de invicto en el juego que marcó su estreno en el Gigante del Sur.

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APB: Unión de Crespo y Recreativo ganaron en el cierre de la segunda fecha

Alan Guanco con 20 puntos fue el goleador del ganador, además de los 13 tantos de Facundo Mackinnon. En Paracao se destacaron los 16 de Enzo Borgogno y los 13 tantos de Tobías Rey.

Paracao tuvo un interesante primer paso. Ganó el primer cuarto 24 a 17. A partir de ahí Recreativo reaccionó. Achicó margué en el segundo cuarto (23 a 16) y metió un parcial 11-2 en el inicio del complemento que fue muy importante. Al frente en el resultado, el Bochas impuso condiciones para quedarse con la victoria en el sur de la capital entrerriana.

Como sigue la fecha de la APB

La fecha continuará este miércoles con la disputa de tres encuentros. El destacado se llevará adelante en el estadio Luis Butta, escenario donde Echagüe recibirá a Unión de Crespo en un duelo de realidades opuestas. El AEC perdió los dos juegos que disputó. El Cervecero reúne puntaje ideal y buscará edificar un nuevo éxito para recuperar su lugar en lo más alto de la tabla.

Por su parte, Sionista recibirá en el Moisés Flesler a San Martín. Patronato enfrentará a Quique.

El jueves completarán Cicista-Talleres y Olimpia Rowing. Estudiantes tendrá jornada libre.

Posiciones del Torneo Apertura

Recreativo 5 (2-1)

Paracao 5 (2-1)

Unión 4 (2-0)

Talleres 4 (2-0)

Ciclista 4 (2-0)

Quique 3 (1-1)

Olimpia 2 (1-0)

San Martin 2 (1-0)

Sionista 2 (0-2)

Echagüe 2 (0-2)

Rowing 2 (0-2)

Estudiantes 2 (0-2)

Patronato 2 (0-2)