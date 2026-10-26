El presidente Javier Milei se mostró jovial e hizo el gesto viral "six seven" para saludar a niños y el público que paseaba por la Plaza de Mayo este lunes

Milei saludó e hizo un "six-seven" desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

En la previa de una nueva reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei interrumpió una racha de tres semanas sin encabezar estos encuentros presenciales en la Casa de Gobierno para protagonizar un momento que rápidamente se volvió viral. Junto a sus principales ministros y colaboradores, el mandatario nacional se asomó al histórico balcón que da a la Plaza de Mayo para replicar los gestos conocidos en redes sociales como “six seven” o “farmear aura”, mostrando una actitud distendida que contrastó con el complejo panorama político internacional de las últimas horas.

Este lunes en su regreso a su agenda oficial, el Presidente recibió en Casa Rosada al Príncipe y Gran Maestre de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, Frey John Dunlap. Fue acompañado por Quirno, y el Secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.

La escena en el balcón contó con la presencia de figuras clave del entorno presidencial, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; Juan Bautista Mahiques y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Milei saludó e hizo un "six-seven" desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

Participaron también de la reunión el Canciller de la Orden de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, y la Embajadora de la Orden de Malta, María Podestá Herrera.

Silencio oficial y tensión con Brasil

A pesar del clima descontracturado que se exhibió hacia el exterior, las deliberaciones puertas adentro estuvieron marcadas por el fuerte impacto de los resultados electorales en Brasil. La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impuso en segunda vuelta con el 51.79% de los votos frente al 48.21% del aliado de la Casa Rosada, Flávio Bolsonaro, abrió un frente de análisis obligatorio para el Poder Ejecutivo argentino por tratarse de su principal socio comercial.

Hasta el momento, Javier Milei decidió mantener un estricto silencio oficial, evitando enviar las felicitaciones protocolares tradicionales y diferenciándose de la gran mayoría de los líderes globales y de la región. Esta postura se profundizó luego de que el propio Flávio Bolsonaro anunciara que pedirá la nulidad de los comicios.

Durante la jornada de votación, el presidente argentino ya había manifestado su descontento al replicar mensajes en la red social X que cuestionaban el rol del Tribunal Superior Electoral de Brasil bajo acusaciones de que “Lula quiere robar las elecciones”.

El PRO felicitó a Lula

La falta de un pronunciamiento formal generó los primeros ruidos internos en el arco oficialista. Su principal aliado político, el partido PRO, optó por desmarcarse de la estrategia de la Casa Rosada y publicó un mensaje felicitando abiertamente al mandatario electo de Brasil.