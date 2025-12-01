Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Banfield se sometió a las investigaciones a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora.

La sede de Banfield fue allanada este lunes en el contexto de una investigación judicial a Sur Finanzas, actual sponsor del club, por presunto lavado de dinero. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora y forma parte de una causa que analiza movimientos económicos entre 2019 y 2023.

La institución del sur del Gran Buenos Aires confirmó el procedimiento mediante un comunicado oficial y aseguró haberse puesto “a entera disposición de la justicia”.

La investigación se enmarca dentro de una presunta maniobra de lavado vinculada a Sur Finanzas, empresa fundada en Adrogué en 2022 y señalada por la Justicia por operaciones sospechosas que incluirían el uso de 74 empresas falsas y un movimiento total de $72.342 millones.

Además de la sede del club, los allanamientos alcanzaron domicilios privados y oficinas relacionadas con la financiera, que también fue registrada en su edificio central de la calle Francisco Seguí al 700, en Adrogué.

Uno de los ejes centrales de la causa gira en torno a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido en Banfield y vendido al Juárez de México. La Justicia investiga si la operación fue utilizada como vehículo para maniobras irregulares, motivo por el cual se solicitaron un total de 19 allanamientos vinculados tanto al club como a la empresa.

Sur Finanzas mantiene un rol protagónico en la economía del fútbol argentino desde 2022, cuando se convirtió en patrocinador principal de Banfield durante la gestión del entonces presidente Eduardo Spinosa.

La relación creció con el paso del tiempo, al punto de que en 2024 el vínculo fue renovado bajo nuevos términos que incluían la reformulación de una deuda que el club mantenía con la empresa. Incluso con el cambio de mando —tras la asunción de Matías Mariotto en octubre de 2024— el logo de Sur Finanzas continuó figurando en el pecho de la camiseta.

El comunicado de Banfield