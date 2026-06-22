Marcelo Candia: "Tuvimos las situaciones para ganarlo y se nos escapó por una jugada de otro partido"

Marcelo Candia no ocultó su bronca por el empate entre Patronato y Ferrocarril Midland. "Cuando venís cruzado pasan estas cosas" lamentó.

El entrenador de Patronato, Marcelo Candia, manifestó toda su frustración luego del empate 1 a 1 frente a Ferrocarril Midland, por la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El entrenador del Rojinegro consideró que su equipo hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos.

"Bronca, amargura, todo junto. Estoy muy enojado por no poder ganar. Tuvimos las situaciones para hacerlo y por una jugada de otro partido se nos escapa la victoria. Cuando venís cruzado pasan estas cosas", expresó el Chelo, en rueda de prensa.

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El análisis de Marcelo Candia

El DT remarcó que Patronato controló el desarrollo y generó las mejores oportunidades del encuentro. "Tuvimos una doble situación muy clara en el primer tiempo y también ocasiones en el segundo. Ellos prácticamente no habían generado peligro. Salvo un error nuestro en una salida hacia atrás, que pudo terminar en gol o penal para ellos, no tuvieron chances. La verdad es que estoy amargado", sostuvo.

Sobre una de las jugadas más discutidas del encuentro, Candia cuestionó la decisión del árbitro Federico Benítez de no sancionar un penal para Patronato cuando el partido estaba igualado 1 a 1.

"El árbitro me dijo que fue una disputa. La pelota va hacia arriba y los dos la disputan, pero no fue así. Nuestro jugador llega primero, cabecea la pelota y el rival le termina cabeceando la cabeza. Le pega en el pómulo. Para mí era penal", afirmó el entrenador rojinegro.

La acción generó el reclamo de todo Patronato, que entendió que Benítez debió marcar la infracción en el área de Midland en un momento clave del partido.

Consultado sobre la modificación táctica que ubicó a Alejo Miró por la izquierda y a Valentín Pereyra por la derecha, explicó que buscó variantes ofensivas para no centralizar el juego.

"La idea era que no estuvieran siempre por dentro. Que pudieran jugar por afuera, generar uno contra uno o hacer paredes falsas para meterse hacia el centro. Sobre todo por el lado de Alejo, que tiene una pegada muy fuerte y puede jugar en cualquiera de los dos perfiles", detalló.

Los puntos que resignó Patronato

Pese a la frustración por los puntos que se escaparon en las últimas jornadas, el DT destacó algunos aspectos del rendimiento del equipo.

"Nos duele porque si analizás los partidos, los equipos que están arriba nuestro prácticamente no nos patearon al arco. Pero cuando venís en una mala racha pasan estas cosas. Se nos fueron puntos importantes, como el gol anulado contra Tristán Suárez y los dos puntos que dejamos ante Midland", señaló.

Además, hizo una evaluación del tramo final de la primera rueda.

"Tuvimos partidos flojos, como el empate con Rafaela, donde nos faltaron ideas. Después hubo un mal partido con Güemes y algunos pasajes contra Temperley. Pero en líneas generales creo que el equipo mostró cosas buenas", analizó.

Lo que se viene para el Rojinegro en la Primera Nacional

Pensando en la segunda parte del campeonato, Candia reconoció que ya trabaja junto a la dirigencia en la búsqueda de refuerzos. "Estamos dialogando con los dirigentes, pero no es fácil el mercado de junio. El mercado de invierno siempre es complicado", explicó.

Sin embargo, aclaró que aún no hay incorporaciones cerradas y desmintió versiones que circularon en los últimos días. "No hay nada confirmado. Muchas veces aparece información en los medios que no es tan real. Incluso he consultado a algunos periodistas porque parecía que tenían más información que yo. En el caso de Diego Díaz, cuando surgió esa versión, no era tan así", comentó.

Respecto al plantel actual, aseguró que por el momento cuenta con todos los futbolistas. "Hoy están todos considerados. Si algún jugador viene durante la semana y me plantea alguna situación, la analizaremos. Hasta ahora nadie me comunicó que tenga posibilidades de irse ni recibí información sobre sondeos por algún jugador", indicó.