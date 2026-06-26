Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: el turismo registró un déficit en el primer trimestre de 2026

Este viernes, el Indec informó que registró un déficit de US$3.184 millones en el primer trimestre de 2026. Se espera un aumento desde el mes próximo.

26 de junio 2026 · 17:50hs
Según el Indec

Gentileza: Turismo Entre Ríos

Según el Indec, el turismo registró un déficit en el primer trimestre de 2026. 

La balanza de turismo cerró el primer trimestre de 2026 con un saldo negativo de US$3.184 millones, producto del gasto de los ingresos de argentinos en el exterior y los realizados por los turistas que llegaron al país, informó este viernes el Indec.

LEER MÁS: En seis años, Paraná registró una caída del 38% en la cantidad de viajeros alojados

Los números del turismo

Durante los primeros tres meses del año, los egresos de divisas por viajes al extranjero totalizaron US$4.825 millones, mientras que los ingresos generados por la llegada de visitantes foráneos sumaron US$ 1.641 millones.

Desde el Indec se informó que los salarios subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación. 

Indec: los salarios subieron 3,5% en abril 

Según el Indec, la tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 7,8%. 

Desempleo: según el Indec, la tasa en el primer trimestre fue del 7,8%

Los datos estadísticos oficiales fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en sus informes técnicos sobre la Balanza de Pagos y las Estadísticas de Turismo Internacional y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar la composición del saldo negativo por destinos, Brasil se ubicó como el principal punto de salida de divisas y concentró US$1.635 millones en débitos, frente a solo US$ 228 millones en créditos, lo que dejó un saldo en contra de USD 1.407 millones en ese mercado específico.

Otros destinos con resultados deficitarios fueron Uruguay, con un saldo negativo de US$583 millones; Paraguay, con US$378 millones; y Chile, con US$299 millones.

Dentro de la estructura económica general, el impacto del turismo es central para las cuentas externas.

Según el organismo oficial, “el rubro viajes registró un déficit de US$3.184 millones, es decir, casi el 79% del resultado negativo de la cuenta” de servicios, que en total registró un déficit de US$ 4.028 millones en el mismo periodo.

Más detalles para tener en cuenta

Respecto a la cantidad de turistas, el turismo emisivo fue de 661,9 mil turistas residentes, mientras que el receptivo fue de 379,9 mil turistas no residentes.

El déficit acumulado en cantidad de turistas durante los primeros cinco meses de 2026 alcanzó las 3.312,9 mil personas. Esta cifra es menor a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando el saldo negativo fue de 4.330,0 mil personas.

Esta reducción en el desbalance físico se vincula con un incremento interanual del 20,4% en la llegada de extranjeros durante mayo y una caída del 12,1% en las salidas de residentes.

Indec Turismo déficit trimestre
Noticias relacionadas
El gasto en importaciones mediante el sistema puerta a puerta volvió a marcar máximos y se consolidó entre las categorías más relevantes del comercio exterior

Importaciones: compras a través de courier crecieron 84%

El Indec informó que el costo de construcción subió un 2,7% en en mayo. 

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en mayo

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el costo promedio de la canasta de crianza para los cuatro tramos de edad subió cerca de 28%, según Indec. 

Canasta de crianza: el costo de mantener a un hijo es de $665.950 en mayo

Piden la detención de Martín Insaurralde

Piden la detención de Martín Insaurralde

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Policiales
Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Ovación
Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Dejanos tu comentario