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Denuncia por violencia de género al futbolista de Barracas Central Gonzalo Morales

La ex-pareja del delantero de Barracas publicó un extenso mensaje en sus redes sociales donde afirmó que fue víctima de violencia de género.

27 de julio 2026 · 14:20hs
Denuncia por violencia de género al futbolista de Barracas Central Gonzalo Morales

El futbolista de Barracas Central Gonzalo Morales fue denunciado públicamente por violencia de género por su expareja, Karen, quien difundió un extenso mensaje en sus redes sociales en el que aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y verbales durante la relación.

La joven afirmó que la denuncia judicial ya fue presentada y explicó que decidió hacer pública su historia para alentar a otras mujeres a no permanecer en silencio frente a situaciones de violencia.

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La publicación de la ex-pareja de Gonzalo Morales

"Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central", escribió Dinna en su cuenta de Instagram. Además, sostuvo que sufrió episodios en los que, según su relato, fue "agarrada del pelo", "ahorcada", golpeada "con piñas y patadas" y amenazada de muerte.

En la publicación también denunció que, durante la convivencia, el jugador presuntamente la dejaba encerrada en la vivienda mientras asistía a los entrenamientos "porque tenía miedo" de que ella se fuera.

Asimismo, aseguró que cuando intentó denunciarlo recibió amenazas por parte de familiares del futbolista. "Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar", expresó.

La joven señaló que el miedo fue el motivo por el que demoró en realizar la denuncia y sostuvo que decidió hablar porque "el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad", concluyó en el mensaje.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Karen D. (@karenadinna)

En un duro posteo, la expareja del deportista mostró imágenes en las que se la ve con un moretón en la rodilla izquierda, además de una serie de fotografías enfocadas en su ojo derecho, morado producto de las situaciones de violencia que afirma haber sufrido.

La publicación también difunde conversaciones privadas con el delantero, que ignora completamente su reclamo ante los hechos violentos, y con la madre del futbolista, que afirma "ponerse en su lugar y sentirlo en el alma" en una comunicación datada en mayo de este año.

El comunicado de Barracas Central

El club Barracas Central anunció que está al tanto de la denuncia contra Morales realizada en redes y manifestó "su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo".

"El club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario", señaló.

Violencia de género Barracas Central Redes sociales Gonzalo Morales
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