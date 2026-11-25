El Superior Tribunal de Justicia (STJ) reiteró que el gobierno debe cumplir con las obras necesarias para garantizar el libre escurrimiento del arroyo El Salto.

El STJ reiteró que el gobierno debe cumplir con las obras necesarias para garantizar el libre escurrimiento del arroyo El Salto.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) reiteró el martes 24 de noviembre que el Gobierno provincial debe cumplir de manera inmediata con las obras necesarias para garantizar el libre escurrimiento del arroyo El Salto, a la altura del denominado Puente de Piedra —que conecta el camino vecinal entre Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, departamento Diamante—, tal como se estableció en su sentencia confirmatoria del 2 de julio de 2025.

La resolución, que lleva las firmas de los vocales Daniel Carubia, Gisela Schumacher y Laura Soage, recuerda al Ejecutivo entrerriano que se encuentra firme la condena, por lo que está obligado a “realizar las obras y administrar los medios necesarios para asegurar el libre fluir del caudal del arroyo El Salto por el llamado Puente de Piedra que conecta el camino vecinal”.

Amparo ambiental

La medida se enmarca en el amparo ambiental presentado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista contra el gobierno de Entre Ríos y la empresa Cristamine SA. La sentencia ya estaba firme, pero la Provincia aún no había cumplido con lo ordenado.

Por esa razón, el tribunal volvió a intimar al Estado provincial ante la falta de ejecución de los trabajos y cuestionó las sucesivas dilaciones para dar respuesta a la manda judicial.

Ante esta situación, este miércoles 25 de noviembre a las 10:00 se realizará una constatación judicial en el lugar (Puente de Piedra) para verificar si se concretaron las tareas dispuestas hace más de un año, destinadas a permitir el paso del agua y de la fauna ictícola propia de ese ecosistema.