En diálogo con UNO, Nahuel Ponce (bajista de Darksiders) contó cómo preparan el espectáculo y qué significa volver a tocar en Paraná

En diálogo con UNO, Nahuel Ponce (bajista de Darksiders) contó cómo preparan el espectáculo y qué significa volver a tocar en Paraná

La música de Pink Floyd volverá a sonar en Paraná el sábado 5 de diciembre, cuando Darksiders: Buenos Aires Pink Floyd se presente en el Centro Cultural La Vieja Usina. La banda tributo llegará con uno de sus espectáculos más destacados: la interpretación completa de The Dark Side of the Moon, acompañada por una propuesta audiovisual inspirada en los históricos conciertos del grupo británico.

Después de su presentación en la ciudad durante 2025 y de realizar funciones con localidades agotadas en distintas salas de Buenos Aires, el grupo se prepara para reencontrarse con el público entrerriano. En diálogo con UNO, Nahuel Ponce, integrante de la banda, expresó la alegría que representa este regreso. “Fue la primera fecha que hicimos fuera de Buenos Aires y nos recibieron muy cálidamente, tanto la producción como el público. Estamos muy contentos de volver”, contó. Además, destacó que el grupo tiene una integrante oriunda de Paraná: Alién Gandolfo, quien forma parte de los coros.

El desafío de esta presentación será interpretar de principio a fin The Dark Side of the Moon, uno de los álbumes más reconocidos de la historia de la música. Para Ponce, se trata de una obra fundamental dentro de la trayectoria de Pink Floyd y también de una gran responsabilidad para quienes deciden llevarla al escenario. “Es un discazo y es un gran desafío hacerlo completo, sin ninguna interrupción, tal cual como lo imaginó la banda”, explicó.

La preparación requiere muchas horas de ensayo y un trabajo minucioso sobre cada composición. No se trata solamente de alcanzar una interpretación técnicamente precisa, sino también de transmitir las emociones que atraviesan el álbum. “Venimos ensayando muchísimo, puliendo cada detalle y tratando de ser fieles a ese componente emocional que tiene el disco y toda la música de Pink Floyd”, señaló el músico.

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La banda está integrada por siete artistas que buscan respetar los roles y las características musicales de los integrantes originales de Pink Floyd. Lucas Martinelli está a cargo de guitarra y voz; Nahuel Ponce, bajo y voz; Alan Brotzman, teclados y voz; Adriano Cappelletti, batería; Franco Durante, guitarra, teclados y coros; mientras que Alién Gandolfo y Ana Díaz completan la formación en coros.

Consultado sobre la vigencia de la obra y su capacidad para conectar con distintas generaciones, Ponce destacó especialmente el mensaje de The Dark Side of the Moon. Según explicó, el álbum propone un recorrido por la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, y reflexiona sobre el paso del tiempo, las decisiones y los desafíos que atraviesan las personas. “Es algo que pasa en la humanidad desde siempre y nos atraviesa a todos. Siento que el contenido del disco es bastante trascendental, trasciende generaciones”, reflexionó.

Darksiders comenzó a formarse entre noviembre y diciembre de 2024, a partir del deseo de un grupo de músicos de reunirse para interpretar canciones de Pink Floyd. En enero de 2025 ya contaban con la formación completa y comenzaron a recorrer escenarios. Desde entonces, el proyecto creció con presentaciones en Buenos Aires y otras localidades, consolidando una propuesta que combina respeto por la obra original, trabajo colectivo y una puesta audiovisual cuidada.

La invitación para el público entrerriano es el sábado 5 de diciembre en La Vieja Usina y las entradas se encuentran disponibles a través de Alpogo y en Flamingo Bar.