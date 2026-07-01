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Multisectorial marchó en defensa de la Caja de Jubilaciones

Este miércoles la Multisectorial marchó desde la Caja de Jubilaciones hasta Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal

1 de julio 2026 · 12:41hs
Este miércoles la Multisectorial marchó desde la Caja de Jubilaciones hasta Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal

Foto UNO/Delfina Silva

Este miércoles la Multisectorial marchó desde la Caja de Jubilaciones hasta Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal
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Multisectorial marchó en defensa de la Caja de Jubilaciones

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Multisectorial marchó en defensa de la Caja de Jubilaciones

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Multisectorial marchó en defensa de la Caja de Jubilaciones

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La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizó este miércoles desde la Caja de Jubilaciones de la Provincia hasta la Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal que se debate en el Senado, y donde hoy expone el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Entre los gremios marcharon los docentes de Agmer y AMET quienes hoy cumplen un paro de 24 en reclamo de una recomposición salarial.

La Cámara Nacional Electoral calificó como “exceso en las atribuciones” del Poder Ejecutivo al legislar sobre migración. 

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Para los gremios integrantes de la multisectorial "el déficit de la Caja es responsabilidad de quien gobierna y no de las y los trabajadores activos y pasivos". A la vez se ratificó la defensa del 82% móvil, las jubilaciones diferenciales, el salario y los derechos constitucionales.

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Multisectorial Caja de Jubilaciones Reforma previsional
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