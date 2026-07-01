Multisectorial marchó en defensa de la Caja de Jubilaciones Este miércoles la Multisectorial marchó desde la Caja de Jubilaciones hasta Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal 1 de julio 2026 · 12:41hs

Foto UNO/Delfina Silva Este miércoles la Multisectorial marchó desde la Caja de Jubilaciones hasta Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal Foto UNO/Delfina Silva Este miércoles la Multisectorial marchó desde la Caja de Jubilaciones hasta Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal Foto UNO/Delfina Silva Este miércoles la Multisectorial marchó desde la Caja de Jubilaciones hasta Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal Foto UNO/Delfina Silva Este miércoles la Multisectorial marchó desde la Caja de Jubilaciones hasta Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal Foto UNO/Delfina Silva Foto UNO/Delfina Silva Foto UNO/Delfina Silva

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizó este miércoles desde la Caja de Jubilaciones de la Provincia hasta la Casa de Gobierno en rechazo de la Reforma Previsonal que se debate en el Senado, y donde hoy expone el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Foto UNO/Delfina Silva Entre los gremios marcharon los docentes de Agmer y AMET quienes hoy cumplen un paro de 24 en reclamo de una recomposición salarial.

Comerciante chino de Oro Verde logró ciudadanía argentina tras fallo que anuló DNU presidencial SMN pronostica frío extremo en Argentina

LEER MÁS: Reforma Previsional: CEER sostiene que es determinante para mejorar la sostenibilidad financiera del sistema Foto UNO/Delfina Silva Para los gremios integrantes de la multisectorial "el déficit de la Caja es responsabilidad de quien gobierna y no de las y los trabajadores activos y pasivos". A la vez se ratificó la defensa del 82% móvil, las jubilaciones diferenciales, el salario y los derechos constitucionales. Noticia en desarrollo