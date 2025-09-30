Uno Entre Rios | Ovación | River Plate

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

Gallardo asumió la responsabilidad del mal momento y va por una reacción urgente: ante Racing, River Plate se juega más que un pase de ronda.

30 de septiembre 2025 · 14:27hs
La crisis en River Plate es real, aunque también persiste la fe en poder revertir este difícil presente. Así lo dejó en claro Marcelo Gallardo durante una extensa y sincera conferencia de prensa tras la histórica derrota ante Deportivo Riestra.

Sin utilizar explícitamente la palabra "crisis", el entrenador más ganador de la historia del club asumió su rol al declararse "responsable del presente del equipo".

River Plate, obligado a reaccionar: Racing aparece en el peor momento

La autocrítica fue firme y pública, especialmente después de la reprobación generalizada del Monumental, que desempolvó un cancionero duro, propio de épocas más oscuras. Ese mismo mensaje, que apuntó a la necesidad de hacerse cargo, también se replicó puertas adentro con la misma intensidad. "Hay que hacerse cargo, ser resiliente y esperar reacciones", fue una frase que resume el sentimiento interno.

El clima dentro del plantel es de reconocimiento y autocrítica en todos los niveles, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Más allá de que el propio Gallardo reconoció que aún no logró darle una "identidad" al equipo, también hay conciencia de que el rendimiento individual está lejos del nivel esperado.

En los pasillos del River Camp se percibe un entendimiento claro: se ha llegado a una situación límite. Internamente ya sabían que, tras la dura eliminación ante Palmeiras por 5-2 en el global, el margen era escaso. Y con el golpe sufrido frente a Riestra, el crédito se agotó por completo, provocando la reacción de los hinchas.

¿Cómo se sale de esta turbulencia? En Núñez coinciden en que la única forma de calmar el clima y comenzar a cerrar heridas es ganándole a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. El propio DT fue contundente: aseguró que va a "revertir" esta realidad.

"Soy muy agradecido del cariño de la gente. Trato de devolverles desde mi lugar de conductor un equipo que los represente", expresó Gallardo. El objetivo, entonces, es claro: devolverle la esperanza al hincha y volver a poner a River Plate en el lugar que merece por historia, plantel y los millones invertidos.

