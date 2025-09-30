Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad.

El gobernador Rogelio Frigerio lanzó un Plan por el cual instalará antenas satelitales para que el 100% de las escuelas rurales puedan acceder a internet.

El gobernador Rogelio Frigerio lanzó en la escuela N°16 El Tambor de Tacuarí, de Colonia Ensayo, el Plan de Conectividad para Escuelas Rurales de Entre Ríos por el cual el gobierno provincial instalará antenas satelitales para que el 100% de dichos establecimientos educativos puedan acceder a internet.

La iniciativa contempla una inversión provincial de alrededor de 1.200 millones de pesos anuales. Enersa se encargará de la instalación de antenas satelitales y el Consejo General de Educación (CGE) de la adecuación tecnológica en cada escuela.

Escuelas rurales conectadas

En este marco, se firmó un convenio entre ambos organismos, y se llamará a licitación para lograr la conectividad en 712 escuelas rurales y reducir así una brecha digital sin precedentes.

Al respecto, el gobernador Frigerio, detalló: "Estamos anunciando un plan entre el Consejo General de Educación y Enersa para completar el 100% de conectividad de las escuelas rurales con una inversión de más de 1200 millones de pesos para igualar oportunidades en serio, para que realmente todos los estudiantes -estén donde estén en nuestra provincia- puedan tener acceso a las mismas herramientas. En el siglo XXI la conectividad es fundamental", remarcó.

Asimismo, explicó: "No es sólo la conectividad, sino el mantenimiento de la misma a través de todo el ciclo lectivo. Esto permitirá sostener la conectividad finalmente del 100% de las escuelas de la provincia, estén donde estén ubicada".

En ese marco, recordó que al asumir la gestión "el 90% aproximadamente de las escuelas urbanas tenían conectividad" y aseguró: "Decidimos completar el 100% y lo pudimos hacer en estos meses de gestión, pero prácticamente dos tercios de las escuelas rurales no tenían conectividad".

Finalmente, aseguró que "este anuncio va en línea con poner a la educación en el centro de la escena, para que la escuela sea realmente el centro de la de la comunidad".

Hito

Por su parte, la presidente del CGE, Alicia Fregonese, definió al plan como "un hito, porque es la primera vez que el gobierno provincial invierte en la ruralidad en materia de conectividad".

"Esto reducirá la brecha entre los que tienen más y menos posibilidades. Y son herramientas muy valiosas también para los docentes, porque permitirá llevar otras materias que muchas veces no tenemos los perfiles para cubrir en la ruralidad. Es una inversión fabulosa y una gran oportunidad", concluyó.

En marcha

Sobre este plan, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó: "El proceso licitatorio ya está en marcha. Con la firma del convenio con el CGE ya tenemos relevados los establecimientos educativos y luego empezamos ya con el proceso licitatorio de la instalación. Para el ciclo lectivo del año que viene se prevé tener todo instalado", afirmó.

Política educativa

La iniciativa forma parte de una política educativa integral que también incluye el Plan Provincial de Alfabetización, la entrega de casi 200.000 libros a estudiantes y docentes, la implementación del Sistema de Alerta Temprana contra la deserción escolar y el fortalecimiento de la vinculación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo.