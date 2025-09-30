Uno Entre Rios | La Provincia | Escuelas rurales

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

El gobernador Rogelio Frigerio lanzó un Plan por el cual instalará antenas satelitales para que el 100% de las escuelas rurales puedan acceder a internet.

30 de septiembre 2025 · 15:36hs
Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad.

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad.

El gobernador Rogelio Frigerio lanzó en la escuela N°16 El Tambor de Tacuarí, de Colonia Ensayo, el Plan de Conectividad para Escuelas Rurales de Entre Ríos por el cual el gobierno provincial instalará antenas satelitales para que el 100% de dichos establecimientos educativos puedan acceder a internet.

La iniciativa contempla una inversión provincial de alrededor de 1.200 millones de pesos anuales. Enersa se encargará de la instalación de antenas satelitales y el Consejo General de Educación (CGE) de la adecuación tecnológica en cada escuela.

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA porque no pudo llenar un salón?

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Con la llegada de la primavera, aumentan los niveles de polen en el ambiente. Salud recuerda cómo prevenir y tratar las alergias de temporada

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

LEER MÁS: Campaña para que las escuelas rurales de Entre Ríos tengan conexión a internet

Escuelas rurales conectadas

El 100% de las escuelas rurales tendrán conexión a Internet
El 100% de las escuelas rurales tendrán conexión a Internet

El 100% de las escuelas rurales tendrán conexión a Internet

En este marco, se firmó un convenio entre ambos organismos, y se llamará a licitación para lograr la conectividad en 712 escuelas rurales y reducir así una brecha digital sin precedentes.

Al respecto, el gobernador Frigerio, detalló: "Estamos anunciando un plan entre el Consejo General de Educación y Enersa para completar el 100% de conectividad de las escuelas rurales con una inversión de más de 1200 millones de pesos para igualar oportunidades en serio, para que realmente todos los estudiantes -estén donde estén en nuestra provincia- puedan tener acceso a las mismas herramientas. En el siglo XXI la conectividad es fundamental", remarcó.

Asimismo, explicó: "No es sólo la conectividad, sino el mantenimiento de la misma a través de todo el ciclo lectivo. Esto permitirá sostener la conectividad finalmente del 100% de las escuelas de la provincia, estén donde estén ubicada".

En ese marco, recordó que al asumir la gestión "el 90% aproximadamente de las escuelas urbanas tenían conectividad" y aseguró: "Decidimos completar el 100% y lo pudimos hacer en estos meses de gestión, pero prácticamente dos tercios de las escuelas rurales no tenían conectividad".

Finalmente, aseguró que "este anuncio va en línea con poner a la educación en el centro de la escena, para que la escuela sea realmente el centro de la de la comunidad".

Hito

El 100% de las escuelas rurales tendrán conexión a Internet
El 100% de las escuelas rurales tendrán conexión a Internet

El 100% de las escuelas rurales tendrán conexión a Internet

Por su parte, la presidente del CGE, Alicia Fregonese, definió al plan como "un hito, porque es la primera vez que el gobierno provincial invierte en la ruralidad en materia de conectividad".

"Esto reducirá la brecha entre los que tienen más y menos posibilidades. Y son herramientas muy valiosas también para los docentes, porque permitirá llevar otras materias que muchas veces no tenemos los perfiles para cubrir en la ruralidad. Es una inversión fabulosa y una gran oportunidad", concluyó.

En marcha

El 100% de las escuelas rurales tendrán conexión a Internet

Sobre este plan, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó: "El proceso licitatorio ya está en marcha. Con la firma del convenio con el CGE ya tenemos relevados los establecimientos educativos y luego empezamos ya con el proceso licitatorio de la instalación. Para el ciclo lectivo del año que viene se prevé tener todo instalado", afirmó.

Política educativa

La iniciativa forma parte de una política educativa integral que también incluye el Plan Provincial de Alfabetización, la entrega de casi 200.000 libros a estudiantes y docentes, la implementación del Sistema de Alerta Temprana contra la deserción escolar y el fortalecimiento de la vinculación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo.

Escuelas rurales Internet Rogelio Frigerio
Noticias relacionadas
Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

La comitiva de Javier Milei recorrerá el Parque Urquiza en Paraná junto a Andrés Laumann,  Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida y los aliados del PRO y UCR 

Javier Milei estará este viernes en Paraná

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

rechazan prohibir las jineteadas en oro verde: los caballos no son sujetos de derechos

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos "no son sujetos de derechos"

Ver comentarios

Lo último

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

Ultimo Momento
Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

La Hendija abre sus puertas a La Ingobernable Belleza del Barro

La Hendija abre sus puertas a "La Ingobernable Belleza del Barro"

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

Policiales
Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Ovación
El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Atlético Paraná incorporó a un volante con pasado en Primera División

Atlético Paraná incorporó a un volante con pasado en Primera División

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

La provincia
Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA porque no pudo llenar un salón?

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Javier Milei estará este viernes en Paraná

Javier Milei estará este viernes en Paraná

Dejanos tu comentario